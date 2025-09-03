Закони в США відрізняються від українських – і це потрібно враховувати під час поїздки чи переїзду до Америки.

Українка Марія, що живе у США, поділилася, що є кілька речей, яких краще не робити в Америці, якщо не хочете, аби на вас викликали поліцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на mariiaharpii.

Цікаво Одна помилка у грецькому ресторані може зіпсувати відпустку: про цю звичку знають тільки місцеві

Намагатися перелізти через огорожу

Чого точно не варто робити у США – так це перелізати через огорожу, навіть якщо це ваш власний дім.

Якщо це побачить якась людина на вулиці, або навіть сусід, який не знає, що ти там живеш, серйозно викликають поліцію,

– поділилася українка.

Гучна сварка

Якщо чути крики в домі, або як люди голосно сваряться – точно варто очікувати виклику поліції. І особливо – якщо чути, що кричить чоловік, це вважатимуть домашнім насиллям.

Українка розповіла, за що в США можуть викликати поліцію: дивіться відео

Дитина гуляє сама

Якби сюжет фільму "Сам удома" відбувся в реальності, хтось би точно викликав поліцію. Адже коли дитина сама гуляє, йде в магазин чи робить покупки – це причина для занепокоєння. І це зовсім не означає, що дитина самостійна, а навпаки виникають питання, де ж її батьки.

В принципі з дітьми варто бути максимально обережними, тому що тут за ними справді дуже наглядають. І якщо щось – будете винні ви,

– зауважила дівчина.

Ба більше, у США дуже поширені шкільні автобуси, і вони висаджують дітей біля знаку "стоп". Якщо якась машина не зупиниться, а продовжить їхати, і це побачить поліція – у водія заберуть посвідчення.

Що дивує іноземців за кордоном?

США – це далеко не єдина країна, де звичаї та закони суттєво відрізняються від українських, і це може здивувати іноземців.