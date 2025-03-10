Ніколи не робіть цього в Єгипті: 10 правил, які туристи повинні знати
- Під час подорожі до Єгипту заборонено фотографувати військові об’єкти, критикувати уряд, використовувати дрони без дозволу.
- Також там не можна проявляти почуття на публіці та вживати наркотики або алкоголь у громадських місцях.
Єгипет – популярний туристичний курорт серед українців. Однак завжди слід пам'ятати, що культура та традиції цієї країни значно відрізняються від нашої.
У Єгипті є свої правила, яких потрібно дотримуватися. Порушення деяких з них може не лише спровокувати агресію з боку місцевих жителів, а й потягнути за собою проблеми із законом. Про це пише 24 Канал.
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Що не можна робити у Єгипті
- Фотографувати військові об’єкти та державні установи – це суворо заборонено. До цього належать поліцейські дільниці, аеропорти, мости та навіть деякі урядові будівлі.
- Фотографувати місцевих без дозволу – особливо жінок, оскільки це можуть сприйняти як образу.
- Критикувати уряд, іслам чи політику країни у соцмережах або в розмовах з місцевими. Це може призвести до серйозних наслідків, аж до депортації.
- Використовувати дрони без дозволу – це може закінчитися конфіскацією техніки чи штрафом.
- Проявляти почуття на публіці – поцілунки та обійми в громадських місцях можуть викликати невдоволення місцевих жителів.
- Збирати або вивозити корали, мушлі чи пісок – за це можуть навіть оштрафувати в аеропорту.
- Купувати або вживати наркотики – покарання за зберігання та розповсюдження дуже суворе.
- Вживати алкоголь у громадських місцях. Це можна робити лише у спеціально відведених місцях, наприклад, у барах чи ресторанах.
- Заходити в мечеть у відкритому одязі – жінкам потрібно прикривати голову, плечі та ноги.
- Плавати в Нілі – річка містить багато небезпечних бактерій, а в деяких районах у ній живуть крокодили.
Ніколи не фотографуйте в Єгипті місцевих без дозволу / Pexels
До слова, раніше ми розповідали про те, що Єгипет є небезпечним туристичним напрямком для жінок, які подорожують наодинці.
Крім цього, у Єгипті заборонені одностатеві стосунки. Тож якщо ви їдете на відпочинок разом з партнером своєї статі, слід бути дуже обережними.