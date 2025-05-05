Це кінець чи лиш "повітряні ямки": чи варто панікувати через турбулентність – пояснює стюардеса

Багато авіапасажирів відчувають занепокоєння, коли стикаються з турбулентністю під час польоту. Однак, такі побоювання здебільшого безпідставні, оскільки ймовірність катастрофи через турбулентність вкрай низька.

Стюардеса Кайлі Вівер з EasyJet запевнила, що приводу для занепокоєння через турбулентність немає. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Чи варто панікувати через турбулентність

У своїй нещодавній заяві Кайлі поділилася особистим досвідом подолання страху перед польотами, зазначивши, що почала розуміти турбулентність як "абсолютно нормальну частину польоту".

Простими словами, турбулентність – це хаотичний рух повітря через безліч чинників, як-от вітер, шторми, струменеві течії, об'єкти поблизу та літаки, тому ви часто можете відчувати більшу турбулентність, пролітаючи над гірським хребтом,

– зазначила бортпровідниця.

За її словами, члени екіпажу авіакомпанії отримують інформацію про можливу турбулентність ще до вильоту. Вони вживають необхідних заходів, щоб забезпечити мандрівникам безтурботний переліт.

Крім того, стюардеса запевнила пасажирів, що турбулентність вважається "надзвичайно рідкісною причиною" авіакатастроф. Також наголосила на важливості пристібання ременів для забезпечення безпеки під час польоту.

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