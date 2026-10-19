Батьки можуть навіть не знати вчителів: українка розповіла про школу у США
Для багатьох українських батьків шкільні збори асоціюються зі спільною зустріччю всього класу, довгими розмовами про успішність дітей та постійними чатами. Українка Анна, яка живе на півдні штату Іллінойс, розповіла, що у школі її дітей спілкування з батьками влаштоване зовсім інакше.
Замість загальних зборів там проводять короткі індивідуальні зустрічі з педагогами, а значну частину інформації надсилають електронною поштою або через Google Classroom. Своїм досвідом Анна поділилася в Instagram. Її розповідь викликала дискусію серед українців: одні захотіли такого ж формату, інші побачили в ньому суттєві мінуси.
Як проходять зустрічі з учителями в Іллінойсі
За словами Анни, у початковій школі її дітей такі зустрічі відбуваються двічі на рік. Учитель заздалегідь надсилає батькам електронного листа, де можна обрати зручний час для особистої розмови.
Сама українка записалася на 17:30, а спілкування з учителькою тривало близько 15 хвилин. Звичних загальних зборів, під час яких одночасно присутні всі батьки класу, у цій школі немає.
Майже немає й спільних батьківських чатів. Через це родини можуть мало знати одна про одну, якщо їхні діти не дружать, не ходять разом на дні народження або не спілкуються поза школою.
У середній школі, яка в цьому районі охоплює 6 – 8 класи, особистого контакту з педагогами може бути ще менше. Анна розповіла, що не знає вчителів своєї дитини-восьмикласника особисто. Якщо з навчанням усе гаразд і проблем не виникає, записуватися на зустріч необов'язково, а потрібну інформацію батьки отримують електронною поштою або через Google Classroom.
Українці згадали багатогодинні збори
У коментарях чимало користувачів порівняли цей досвід із власними батьківськими зборами в Україні. Дехто пригадав зустрічі, на яких перед усіма присутніми могли годинами обговорювати поведінку та успішність окремих дітей.
Це набагато краще, ніж у нас на загальних зборах класний керівник перед усіма батьками кожного обговорювала, який той не такий, той погано поводиться, той такий предмет не знає, той те... І так три години. А потім список, на що треба гроші здати,
– написала користувачка alexandra_a022.
Колишня класна керівниця enjoyenglish_withnat також пригадала, що до звичайних питань учителі мали додавати тематичні бесіди для батьків, тому зустрічі могли тривати півтори-дві години.
Коли я була класним керівником, нам потрібно було ще проводити 15 хвилин тематичної розмови на "виховання" батьків. Тому батьки витрачали по 1,5 – 2 години на такі збори,
– розповіла вона.
Водночас користувачка mulchyk написала, що подібний формат є і в деяких приватних школах України. За її словами, загальні зустрічі там проводять лише тоді, коли директору потрібно повідомити важливу інформацію, а навчання конкретної дитини обговорюють із педагогом особисто або онлайн.
Короткі зустрічі сподобалися не всім
Частина українців звернула увагу і на інший бік такого підходу. Дехто цінує загальні збори за можливість познайомитися з батьками однокласників своєї дитини та краще відчувати, чим живе клас.
Подобаються наші українські батьківські збори, де відчувається, що всі – велика родина. А тут буває десь на майданчику батьки пересікаються – ні добрий день, ні до побачення,
– написала olenalosynska.
Інші засумнівалися, чи достатньо короткої розмови кілька разів на рік, якщо у школяра виникають труднощі. Користувачка oli4ka_dar_dan зазначила, що результати тестів та діаграми не завжди допомагають зрозуміти, чи справляється дитина з програмою і де саме їй потрібна допомога.
Гарно сказано про 30 хвилин з учителем за рік, і ніхто не повідомляє, чи встигає дитина засвоювати програму, чи ні, які є проблеми з навчанням,
– написала вона.
Ще одна українка розповіла, що добре знає всіх учителів своєї дитини від дитсадка до 10 класу. Тому досвід Анни не варто сприймати як єдине правило для американських шкіл: спосіб спілкування з батьками може відрізнятися залежно від штату, шкільного округу та конкретного закладу.