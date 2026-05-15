Молодята можуть отримати штраф в аеропорту: про це правило всі забувають

Чимало пар відправляються у медовий місяць за кордон – і не всі вчасно згадують про важливе правило аеропортів, що може призвести до додаткового й неприємного збору. А криється воно у зміні прізвища після одруження.

Багато пар після одруження беруть спільне прізвище – а це означає, що документи принаймні однієї людини з двох змінюються. І якщо відпустка бронювалася ще до церемонії, це може спричинити плутанину та додаткові витрати перед посадкою на літак, пише Express.

Що слід зробити молодятам перед польотом у відпустку?

Певно, більшість людей вже знають, що якщо ім'я та прізвище у посадковому талоні не збігається з ім'ям у паспорті, це може призвести до кількох неприємних наслідків. Щонайменше доведеться заплатити штраф у розмірі аж 180 євро, а у гіршому разі когось з пари можуть просто не пустити на літак.

Та не всі молодята вчасно згадують про це правила – а все ж більшість бронюють відпустку ще до одруження, відтак у посадкових талонах можуть бути вказані застарілі дані. А якщо юридичні обставини змінилися, служба контролю в аеропорту може поставитися до вас як до зовсім іншої людини.

Що робити у такому випадку?

Якщо ви помітили, що ім'я у посадковому талоні не збігається з тим, що вказане у паспорті, потрібно звернутися у службу підтримки авіакомпанії. У більшості з них талон можна змінити без жодних проблем – але якщо робити це в останню хвилину, можна зіштовхнутися з неприємним збором.

Важливо! Перевіряти правильність даних у посадковому талоні потрібно не лише молодятам – часто трапляються прикрі помилки чи й просто одруки, що можуть призвести до штрафу.



Чи в усіх авіакомпаніях потрібно доплачувати за зміну імені?

Після переходу на будь-який сайт авіакомпанії для того, аби змінити ім'я, система часто може розглядати це як спробу "перенесення квитка", і відтак стягуватиме за вас стандартну плату. Залежно від авіакомпанії вона може суттєво коливатися – від 50 до 180 євро.

Що цікаво, найбільшу плату стягує авіакомпанія, що у всій Європі відома низькими цінами на квитки – Ryanair. Там в останній день доведеться заплатити саме 180 євро.

На щастя, авіакомпанії також знають про цю поширену проблему молодят, і тому пропонують механізми, які дозволяють уникнути плати. Ось що потрібно зробити.

EasyJet. До служби підтримки клієнтів потрібно зателефонувати принаймні за 2 доби до рейсу, і тоді талон змінять безплатно.

Ryanair. вебчат Змінити талон можна через вебчат авіакомпанії – для цього потрібно буде надати копію свідоцтва про шлюб.

Jet2. "Справжню зміну імені" через шлюб авіакомпанія дозволяє провести безплатно – потрібно тільки звернутися до їхнього кол-центру. А ось онлайн змінити ім'я не вийде.

Virgin Atlantic. Потрібно звернутися до служби підтримки клієнтів – як правило там скасовують додаткову плату, якщо зміна пов'язана з одруженням чи розлученням.

TUI. Більшість юридичних змін імені також оформлюють безплатно. Але у випадках пакетних турів все ж можуть стягувати певний адміністративний збір.

За що ще можуть стягнути додаткову плату?

Найчастіше до додаткових і несподіваних витрат в аеропорту призводить надто великий розмір багажу – адже усі авіакомпанії мають певні обмеження габаритів, нехай вони й відрізняються, пише Skyskanner. Тож перед польотом потрібно обов'язково перевірити, яка вага та розмір валізи й ручної поклажі дозволені.

Ось що робити, щоб за багаж не довелося платити понаднормово:

Заплатіть за додаткову вагу заздалегідь – так, це справді може бути способом заощадити, адже штраф на місці значно вищий, ніж ціна за багаж.

– так, це справді може бути способом заощадити, адже штраф на місці значно вищий, ніж ціна за багаж. Зважуйте перед аеропортом . Краще зробити це ще вдома, під час пакування речей, аби уникнути неприємних сюрпризів потім.

. Краще зробити це ще вдома, під час пакування речей, аби уникнути неприємних сюрпризів потім. Діліть багаж з супутником . Речі можна розподілити по сумках родини чи друзів, аби досягнути ідеальної ваги в кожній валізі.

. Речі можна розподілити по сумках родини чи друзів, аби досягнути ідеальної ваги в кожній валізі. Використовуйте ручну поклажу на максимум. Це – ще один хитрий спосіб, який дозволить взяти більше речей.

Втім, з останнім пунктом все ж варто бути обережними – адже за надмірну ручну поклажу можуть оштрафувати. Особливо пильно стежить за цим лоукостер Ryanair – там працівники навіть отримують бонуси за те, що знаходять надто великі сумки.

За останні кілька років цей бонус підіймали вже двічі, і зараз він становить 3,50 євро.