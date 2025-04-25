За який жест у Німеччині можна отримати штраф

Деякі жести у Польщі можуть призвести до штрафу, тому з цим потрібно бути обережними. Адже суми штрафів там чималі.

Найбільш "небезпечний" жест у Німеччині – це піднятий середній палець, так званий "фак". Про це пише 24 Канал.

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Покарання в Німеччині за середній палець

Цей неприємний жест у Німеччині офіційно вважається образою честі та гідності, що є злочином. Інцидент може фігурувати в поліцейському звіті як "Beleidigung", що перекладається як "образа".

Довідка. Покарання за образу у Німеччині регулюється розділом 185 14-го розділу Особливої ​​частини Кримінального кодексу (StGB).

За те, що ви показали комусь середній палець, вас можуть оштрафувати до 4 000 євро. А іноді й більше, тому що це ще залежить від контексту і доходу.



Показувати середній палець у Німеччині вважається злочином / Pexels

Якщо правопорушення скоєно під час дорожнього руху, також можуть накласти й заборону на водіння.

Крім цього, у трудових відносинах цей жест може стати підставою для позачергового звільнення за неналежну поведінку, відповідно до розділу 626 Цивільного кодексу Німеччини (BGB).

Водночас все залежить від ситуації. Наприклад, якщо людина навмисно показує жест в камеру відеоспостереження – це вважається образою, а якщо вона не знала, що її фіксують камери й просто виплеснула свої емоції, бо була впевнена, що її ніхто не бачить – то ні. Такі справи в судах вже були.

Раніше ми розповідали про те, що в Німеччині можна отримати штраф і за ночівлю на дачі.

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