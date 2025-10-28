5 незвичних штрафів у Чехії: більшість українців й не підозрюють про них
- У Чехії за їжу в громадському транспорті можна отримати штраф до 1000 крон, а за відсутність світловідбивних елементів у темний час доби — 2000 крон.
- Штраф за вигул собаки без повідця може сягати 10 000 крон, а за годування птахів у заборонених місцях — 5 тисяч крон.
Переїзд до іншої країни може обернутися тим ще стресом: адже на додачу до нової мови та менталітету потрібно запам'ятати ще й закони. А деякі штрафи у Чехії не такі вже й очевидні.
Після переїзду до Чехії українцям варто бути обережними, аби не натрапити на незвичний штраф за дію, що може видаватися досить невинною, повідомляє 24 Канал з посиланням на _tati_anna_.
Цікаво "Я була в шоці": українка розповіла, в скільки обійшовся переїзд до Іспанії
Які незвичні штрафи можна отримати в Чехії?
Харчування у громадському транспорті
Виявляється, їсти в автобусах у Чехії заборонено – а за порушення можна отримати чималий штраф до 1000 крон – тобто до 2019 гривень. Зокрема, особливо потрібно стежити за тим, аби не залишати після себе сміття.
Світловідбивні елементи
За відсутність світловідбивних елементів у темний час доби у Чехії можуть оштрафувати на 2000 крон.
Повідець
У багатьох місцях в країні заборонено вигулювати собаку без повідця. І якщо не знати про це правило, можна поплатитися – штраф сягає 10 000 крон.
Українка розповіла про штрафи у Чехії: дивіться відео
Сніг на тротуарах
Люди у Чехії взимку зобов'язані прибирати сніг з тротуарів своїх будинків. А якщо забути про це чи полінуватися – доведеться заплатити до 10 000 гривень.
Годування качок
Не в усіх місцях можна підгодовувати птахів – тож слід уважно придивлятися до знаків. Якщо кинути качкам хліб у місці, де робити цього не можна, без штрафу не обійдеться – і він сягає аж 5 тисяч крон.
Які ще новини з-за кордону варто знати?
Популярна пам'ятка у Барселоні вже зовсім скоро прийматиме набагато менше туристів – у парк Ґуель з 2027 року впускатимуть на пів мільйона менше людей.
Тим часом українка, що живе у Німеччині, показала, як виглядає соціальне житло, куди вона переїхала після 6 тижнів у таборі для біженців.