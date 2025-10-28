5 незвичних штрафів у Чехії: більшість українців й не підозрюють про них

Переїзд до іншої країни може обернутися тим ще стресом: адже на додачу до нової мови та менталітету потрібно запам'ятати ще й закони. А деякі штрафи у Чехії не такі вже й очевидні.

Після переїзду до Чехії українцям варто бути обережними, аби не натрапити на незвичний штраф за дію, що може видаватися досить невинною, повідомляє 24 Канал з посиланням на _tati_anna_.

Які незвичні штрафи можна отримати в Чехії?

Харчування у громадському транспорті

Виявляється, їсти в автобусах у Чехії заборонено – а за порушення можна отримати чималий штраф до 1000 крон – тобто до 2019 гривень. Зокрема, особливо потрібно стежити за тим, аби не залишати після себе сміття.

Світловідбивні елементи

За відсутність світловідбивних елементів у темний час доби у Чехії можуть оштрафувати на 2000 крон.

Повідець

У багатьох місцях в країні заборонено вигулювати собаку без повідця. І якщо не знати про це правило, можна поплатитися – штраф сягає 10 000 крон.

Сніг на тротуарах

Люди у Чехії взимку зобов'язані прибирати сніг з тротуарів своїх будинків. А якщо забути про це чи полінуватися – доведеться заплатити до 10 000 гривень.

Годування качок

Не в усіх місцях можна підгодовувати птахів – тож слід уважно придивлятися до знаків. Якщо кинути качкам хліб у місці, де робити цього не можна, без штрафу не обійдеться – і він сягає аж 5 тисяч крон.

