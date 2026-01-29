Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Сміттєва диктатура": ось за що в Італії легко отримати штраф у 150 євро
29 січня, 19:44
3

"Сміттєва диктатура": ось за що в Італії легко отримати штраф у 150 євро

Марина Блохіна
Основні тези
  • В Італії за неправильне викидання сміття можна отримати штрафи: 150 євро за винос пакета до 16:00, 300 євро за переплутання пластика з папером, до 1000 євро за викинутий старий стілець.
  • У країні існує спеціальний застосунок для відстеження графіку викидання сміття, а муніципальна поліція може розрізати мішки для пошуку чеків з іменем порушника.

Звичаї та закони в різних країнах сильно відрізняються – і навіть за таку річ, як викидання сміття, в Італії можна отримати штраф, якщо зробити це неправильно.

Українка, що переїхала до Італії, розповіла, з якими незвичними штрафами їй довелося зіштовхнутися в Італії. І один з них стосується виносу сміття, повідомляє dr_tannyy.

Цікаво "Дуже сильно про це пошкодували": українка про переїзд з Польщі до Італії

Що не можна робити в Італії?

В Україні багато людей намагаються не виносити сміття після заходу сонця, адже це погана прикмета. А ось в Італії тільки так і можна робити – інакше можна отримати чималий штраф у 150 євро. 

Тут панує справжня сміттєва диктатура. Винесеш пакет до 16:00 – штраф 150 євро; переплутаєш пластик із папером? Готуй 300 євро. За викинутий старий стілець – мінус 600, або навіть 1000 євро, 
– поділилася українка. 

В Італії не вийде просто вийти і викинути сміття: в цій країні існує спеціальний застосунок, який показує календар, коли саме і що можна викинути. 

Українка розповіла про штрафи в Італії: дивіться відео

А муніципальна поліція реально розрізає мішки і може шукати чеки з вашим ім'ям, щоб виписати штраф, 
– розповіла дівчина. 

В Італії до переробки сміття ставляться дуже відповідально – ще у 2020 році країні вдалося переробити 72% усіх своїх відходів, пише Expatica. При цьому середній показник по ЄС – це лише 53%. У Італії для сортування сміття є кілька категорій:

  • папір;
  • органічне сміття;
  • пластик;
  • метал;
  • скло;
  • сміття, що не підлягає переробці. 

А за порушення правил сортування й справді передбачені чималі штрафи. 

Що ще розповідають українці за кордоном?