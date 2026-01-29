"Мусорная диктатура": вот за что в Италии легко получить штраф в 150 евро

Обычаи и законы в разных странах сильно отличаются –и даже за такую вещь, как выбрасывание мусора, в Италии можно получить штраф, если сделать это неправильно.

Украинка, переехавшая в Италию, рассказала, с какими необычными штрафами ей пришлось столкнуться в Италии. И один из них касается выноса мусора, сообщает dr_tannyy.

Что нельзя делать в Италии?

В Украине многие люди стараются не выносить мусор после захода солнца, ведь это плохая примета. А вот в Италии только так и можно делать – иначе можно получить немалый штраф в 150 евро.

Здесь царит настоящая мусорная диктатура. Вынесешь пакет до 16:00 – штраф 150 евро; перепутаешь пластик с бумагой? Готовь 300 евро. За выброшенный старый стул – минус 600, или даже 1000 евро,

– поделилась украинка.

В Италии не получится просто выйти и выбросить мусор: в этой стране существует специальное приложение, которое показывает календарь, когда именно и что можно выбросить.

А муниципальная полиция реально разрезает мешки и может искать чеки с вашим именем, чтобы выписать штраф,

– рассказала девушка.

В Италии к переработке мусора относятся очень ответственно – еще в 2020 году стране удалось переработать 72% всех своих отходов, пишет Expatica. При этом средний показатель по ЕС – это лишь 53%. В Италии для сортировки мусора есть несколько категорий:

бумага;

органический мусор;

пластик;

металл;

стекло;

мусор, не подлежащий переработке.

А за нарушение правил сортировки действительно предусмотрены немалые штрафы.

