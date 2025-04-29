Можна "влетіти" на гроші: які штрафи за перевищення швидкості у Польщі

Від 1 січня 2025 року у Польщі підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху. У порівнянні з 2022 роком, коли багато українських переселенців переїхали до Польщі, їх підняли у 10 разів.

Штрафи для водіїв за перевищення швидкості у Польщі залежить від самої швидкості та від того, чи не було до цього такого ж порушення. Про це повідомляє 24 Канал.

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Штрафи за перевищення швидкості у Польщі

Від 1 січня 2025 року встановлені такі суми штрафів:

до 10 кілометрів на годину – 50 злотих;

11 – 15 кілометрів на годину – 100 злотих;

16 – 20 кілометрів на годину – 200 злотих;

21 – 25 кілометрів на годину – 300 злотих;

26 – 30 кілометрів на годину – 400 злотих;

31 – 40 кілометрів на годину – 800 злотих (1600 злотих за повторне порушення, тобто рецидив);

41 – 50 кілометрів на годину – 1000 злотих (2000 злотих у випадку рецидиву);

51 – 60 кілометрів на годину – 1500 злотих (3000 злотих у випадку рецидиву);

61 – 70 кілометрів на годину – 2000 злотих; (4000 злотих у випадку рецидиву);

понад 70 кілометрів на годину – 2500 злотих (5000 злотих у випадку рецидиву).

Слід зазначити, що допустима швидкість у Польщі залежить від ділянки дороги та типу транспорту.

Наприклад, максимальна дозволена швидкість для легкових автомобілів на автомагістралі становить 140 кілометрів на годину, а на швидкісних дорогах з двома проїзними частинами – 120 кілометрів на годину.

А ось у населених пунктах швидкість не повинна перевищувати 50 кілометрів на годину.