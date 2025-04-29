Можна "влетіти" на гроші: які штрафи за перевищення швидкості у Польщі
- З 1 січня 2025 року у Польщі підвищили штрафи за перевищення швидкості, які в порівнянні з 2022 роком зросли у 10 разів.
Суми штрафів варіюються від 50 до 2500 злотих, залежно від швидкості перевищення та повторності порушення.
Від 1 січня 2025 року у Польщі підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху. У порівнянні з 2022 роком, коли багато українських переселенців переїхали до Польщі, їх підняли у 10 разів.
Штрафи для водіїв за перевищення швидкості у Польщі залежить від самої швидкості та від того, чи не було до цього такого ж порушення. Про це повідомляє 24 Канал.
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Штрафи за перевищення швидкості у Польщі
Від 1 січня 2025 року встановлені такі суми штрафів:
- до 10 кілометрів на годину – 50 злотих;
- 11 – 15 кілометрів на годину – 100 злотих;
- 16 – 20 кілометрів на годину – 200 злотих;
- 21 – 25 кілометрів на годину – 300 злотих;
- 26 – 30 кілометрів на годину – 400 злотих;
- 31 – 40 кілометрів на годину – 800 злотих (1600 злотих за повторне порушення, тобто рецидив);
- 41 – 50 кілометрів на годину – 1000 злотих (2000 злотих у випадку рецидиву);
- 51 – 60 кілометрів на годину – 1500 злотих (3000 злотих у випадку рецидиву);
- 61 – 70 кілометрів на годину – 2000 злотих; (4000 злотих у випадку рецидиву);
- понад 70 кілометрів на годину – 2500 злотих (5000 злотих у випадку рецидиву).
Слід зазначити, що допустима швидкість у Польщі залежить від ділянки дороги та типу транспорту.
Наприклад, максимальна дозволена швидкість для легкових автомобілів на автомагістралі становить 140 кілометрів на годину, а на швидкісних дорогах з двома проїзними частинами – 120 кілометрів на годину.
А ось у населених пунктах швидкість не повинна перевищувати 50 кілометрів на годину.