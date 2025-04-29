Штрафы для водителей за превышение скорости в Польше зависит от самой скорости и от того, не было ли до этого такого же нарушения. Об этом сообщает 24 Канал.

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Штрафы за превышение скорости в Польше

С 1 января 2025 года установлены следующие суммы штрафов:

до 10 километров в час – 50 злотых;

11 – 15 километров в час – 100 злотых;

16 – 20 километров в час – 200 злотых;

21 – 25 километров в час – 300 злотых;

26 – 30 километров в час – 400 злотых;

31 – 40 километров в час – 800 злотых (1600 злотых за повторное нарушение, то есть рецидив);

41 – 50 километров в час – 1000 злотых (2000 злотых в случае рецидива);

51 – 60 километров в час – 1500 злотых (3000 злотых в случае рецидива);

61 – 70 километров в час – 2000 злотых; (4000 злотых в случае рецидива);

более 70 километров в час – 2500 злотых (5000 злотых в случае рецидива).

Следует отметить, что допустимая скорость в Польше зависит от участка дороги и типа транспорта.

Например, максимальная разрешенная скорость для легковых автомобилей на автомагистрали составляет 140 километров в час, а на скоростных дорогах с двумя проезжими частями – 120 километров в час.

А вот в населенных пунктах скорость не должна превышать 50 километров в час.