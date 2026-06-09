За цю помилку власників собак у Польщі штрафують на 500 злотих: не всі знають

Чимало українців переїздять до Польщі зі своїми домашніми улюбленцями, але не усі одразу ж читають місцеві правила щодо їхнього утримання. І всього одна помилка може обійтися досить великим штрафом.

Щойно собаці виповнюється три місяці, її власник у Польщі зобов'язаний зробити одну річ. У випадку ж невиконання цього правила поліція може виписати штраф, що часом досягає і 500 злотих, пише InPoland.

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За що в Польщі можуть виписати штраф?

Штрафи загрожують власникам собак, що не зробили вчасно своїм чотирилапим улюбленцям щеплення від сказу. Відповідно до правил у Польщі, вперше це щеплення потрібно робити песикам після того, як тим виповниться три місяці. Після цього профілактичну вакцинацію повторюють регулярно, не пізніше ніж через 12 місяців після останнього щеплення.

Кожне щеплення має бути документально підтверджене ветеринаром. І цей обов'язок поширюється не тільки на власників собак, але й в деяких особливих випадках – на власників котів. Особливому контролю підлягають тварини, що живуть у районах з високим ризиком сказу.

Часто поліція дізнається про відсутність вакцинації у тварини від небайдужих громадян, і якщо є навіть підозра на це, поліція може приїхати з перевіркою. Поліціянти зобов'язані реагувати на усі заяви, незалежно від того, від кого саме вони надходять.



У Польщі собак потрібно обов'язково вакцинувати від сказу / Фото Pexels

За що ще незабаром введуть покарання?

У Польщі також зараз поступово впроваджується процедура обов'язкового чипування усіх домашніх улюбленців – не лише собак, але й котів. Після цього тваринок вносять до Національного реєстру.

Закон передбачає перехідний період протягом п'яти років для того, аби повністю ідентифікувати та зареєструвати тварин, але після цього часу власників, що проігнорують вимогу, можуть оштрафувати аж на 5000 злотих.