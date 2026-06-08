Українських чоловіків можуть позбавити права на притулок у ЄС: що відомо

У Європейському Союзі можуть переглянути правила надання тимчасового захисту для українських громадян. Ініціатором дискусії стала Швеція, яка запропонувала обмежити доступ до цього механізму для чоловіків призовного віку з України, які лише планують звернутися по притулок.

Про це заявив міністр міграції Швеції Юган Форсселль, його слова цитує видання The Guardian.

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Що пропонує Швеція?

За словами шведського урядовця, Європа повинна й надалі надавати прихисток українцям, які рятуються від війни, однак водночас має враховувати потреби України у людських ресурсах для оборони від російської агресії.

Для нас є важливим забезпечити українців захистом, але водночас війну потрібно вести і перемагати. Щоб це сталося, необхідно, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали,

– наголосив Форсселль.

Міністр уточнив, що мовиться не про скасування захисту для всіх українських чоловіків. Запропоновані зміни не повинні стосуватися тих громадян України, які вже перебувають у країнах ЄС і користуються механізмом тимчасового захисту.

Важлива деталь! Обмеження можуть торкнутися лише новоприбулих чоловіків призовного віку, які в майбутньому звертатимуться за наданням такого статусу.

Чи ухвалили вже рішення?

Наразі пропозиція Швеції перебуває лише на стадії обговорення. Питання порушили під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу в Люксембурзі. Остаточне рішення щодо можливих змін до механізму тимчасового захисту має підготувати Європейська комісія.

Після цього відповідні пропозиції повинні отримати підтримку держав-членів ЄС. Тобто на сьогодні жодних нових обмежень для українських чоловіків у країнах Євросоюзу не запроваджено.



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Що це означає для українців?

Експерти зазначають, що навіть у разі підтримки ініціативи зміни навряд чи набудуть чинності найближчим часом. Для цього необхідне погодження на рівні всього Євросоюзу. Водночас сама поява такої дискусії свідчить про те, що країни ЄС вже починають обговорювати майбутнє механізму тимчасового захисту для українців та можливі зміни до нього.

Як працює тимчасовий захист для українців?