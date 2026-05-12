За в'їзд до Європи українцям доведеться платити: що таке нова система ETIAS

Вже з 2017 року українці можуть вільно подорожувати країнами Європейського Союзу без необхідності оформлювати візу. Втім, незабаром за в'їзд до ЄС все ж доведеться платити – щоправда, лише один раз на три роки.

Незабаром у ЄС почне працювати ETIAS – нова Європейська система інформації та авторизації подорожей. Вона діятиме для попередньої перевірки туристів, що подорожують без віз – а відтак стосуватиметься й українців, пишуть на вебсайті системи.

Що таке ETIAS?

Європейська система інформації та авторизації подорожей – це нова вимога, що поширюватиметься на дуже багатьох туристів, яким не потрібна віза. Отримати відповідний документ потрібно буде усім мандрівникам, що хочуть потрапити до країн Шенгенської зони, за невеликим винятком.

Фактично ETIAS – це цифровий дозвіл на подорожі, що запровадив ЄС для того, аби покращити безпеку та управління своїми зовнішніми кордонами.

Чим цифровий дозвіл відрізняється від візи?

Попри те, що без ETIAS потрапити до ЄС українцям не вдасться, це не те саме, що віза – новий дозвіл прив'язаний до проїзного документа, тобто до закордонного паспорта. Дозвіл залишатиметься дійсним протягом трьох років, або ж до закінчення терміну дії паспорта – залежно від того, що станеться раніше.

Важливо! Отримання ETIAS все ще не гарантує в'їзд – на кордоні відповідні органи й надалі перевірятимуть, чи відповідають туристи усім умовам після прибуття.

Коли запрацює ETIAS?

Ідея додаткового цифрового дозволу для посилення безпеки ЄС – не нова. Насправді його мали впровадити ще 2021 року, та через пандемію процес затягнувся і був перенесений на останню чверть 2026 року, пише Travel to Europe.

Втім, нещодавно у Європейській комісії підтвердили, що впровадження відкладають ще раз – цього разу до квітня 2027 року, а повністю запрацює нова система не раніше за жовтень 2027 року.

Скільки коштуватиме дозвіл та як його оформити?

Для того, аби отримати EITAS, потрібно буде заповнити відповідну онлайн-форму на вебсайті системи та сплатити обов'язковий збір – 20 євро. При цьому потрібно бути дуже уважними: якщо неправильно ввести дані, дозвіл не дадуть, але й гроші також не повернуть.



За цифровий дозвіл доведеться заплатити 20 євро / Фото Pexels

Та кілька груп людей все ще можуть отримати цей дозвіл безплатно, а саме:

пенсіонери (люди, старші за 70 років);

неповнолітні (до 18 років);

члени сімей громадян ЄС.

Дозвіл діятиме у тридцяти країнах – усіх державах, що входять до Шенгенської зони, а також у Румунії, Кіпрі та Болгарії.

Що ще потрібно знати мандрівникам до ЄС?

Платити більше за подорож до ЄС, можливо, доведеться навіть до 2027 року – адже через перекриття Ормузької протоки ціни на авіаційне пальне дуже сильно зросли. І чимало європейських авіакомпаній зараз намагаються додати до ціни на куплені вже раніше квитки додаткові збори – мовляв, коли ціна формувалася, умови були зовсім інші, а зараз вони змінилися.

Та у ЄС пояснили, чи це легально та чи мають пасажири зараз право на компенсацію у випадку скасування чи перенесення рейсів.