Туристів на Евересті може затопити: систему оповіщення не перевіряли десятиліття

Виявляється, будь-якої миті тисячі помешкань поселенців під Еверестом можуть опинитися під загрозою затоплення – адже систему оповіщення біля небезпечного льодовикового озера не перевіряли жодного разу за десятиліття.

Туристи, що селяться біля підніжжя Евересту, можуть перебувати у серйозній небезпеці, якщо льодовикове озеро біля гори вийде з берегів та виникне загроза затоплення. Востаннє прилади, що мають попереджувати про негоду та стихійні явища, перевіряли в момент встановлення ще 2016 року, пише BBC.

Що відомо про систему оповіщення під Еверестом?

Місцеві чиновники визнали, що у випадку затоплення про наплив води можуть не встигнути попередити вчасно. Основну небезпеку становить озеро Імджа, що розташоване на висоті більш ніж 5 тисяч метрів над рівнем моря.

Ще десять років тому там реалізували проєкт на мільйони доларів за підтримки ООН: водойму частково осушили, в деяких місцях зменшивши глибину десь на 3,5 метра. Також біля Евересту встановили систему раннього оповіщення на випадок, якщо озеро вийде з берегів.

Втім, від 2016 року місцева влада жодного разу не потурбувалася про проведення технічного обслуговування приладів – і про це вперше повідомили жителі місцевих громад шерпів. У деяких місцях вежі з сиренами вже почали іржавіти, а на інших з них навіть викрали батареї.

Через стан веж для сирен ми не очікуємо отримати від них жодних попереджень про повінь, навіть коли озеро Імджа проллється,

– розповів голова буферної зони Чаурікхарка Анг Нуру Шерпа.

Через глобальне потепління досить багато гірських озер надмірно розширюються – і це може призвести до повеней. В такому випадку затопити може не лише пішохідні маршрути та мости, але й поселення нижче за течією.

Якщо повені стануться, постраждають не лише місцеві мешканці, але й туристи та альпіністи, адже саме на весну припадає пік відвідування Гімалаїв. Та побоювання викликає не лише відсутність технічних оглядів, але й те, що непальський уряд не виділив жодних коштів на них.

Що ще варто знати про Еверест?

Цьогорічний сезон сходжень на Еверест може опинитися під загрозою не лише через потенційні повені, але й через льодовий блок, що перекрив основний маршрут підйому з боку Непалу, пише The Independent.

Крижана брила у висоту сягає близько 30 метрів та розташована на 600 метрів нижче першого табору на непальській стороні гори.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, що піднятися на Еверест тепер буде важче: перед тим, як отримати принаймні шанс зійти на гору, доведеться не лише заплатити значну суму, але й довести, що альпініст раніше підкорював іншу гору висотою понад 7000 метрів у Непалі.