Щоб розв'язати проблему харчових відходів, уряд Туреччини має намір запровадити законодавчі зміни, спрямовані на готелі та ресторани. Запропоновані реформи включають скасування традиційної системи "все включено".

Натомість відбудеться перехід до формату харчування "а-ля карт", що дозволяє гостям замовляти тільки ту їжу, яку вони мають намір споживати. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на Sabah.

Читайте також Часто ставлення упереджене, – туристка розповіла, чому мальовничий острів Закінф недооцінюють

Чому у Туреччині хочуть скасувати "все включено"?

У звіті Фонду запобігання марнотратству (TİSVA) було виявлено, що Туреччина втрачає приблизно 23 мільйони тонн їжі щороку, причому 35% фруктів і овочів навіть не потрапляють на столи. Особлива увага приділяється хлібу – в Туреччині щорічно викидається близько 4,38 мільярда буханок.

У відповідь на цю тривожну проблему уряд вирішив вжити заходів для значного скорочення харчових відходів по всій країні. І один з таких, ймовірно, торкнеться готелів.

Так, турецькі готелі розглядають можливість переходу від традиційної системи "все включено" до формату харчування "а-ля карт". Згідно з цією пропозицією, гості матимуть можливість обирати та замовляти лише ті страви, які бажають скуштувати.



У Туреччині можуть скасувати "all inclusive" / Фото Unsplash

Також Туреччина планує заборонити викидати їжу на вулиці для безпритульних тварин з метою боротьби із забрудненням міст та охорони здоров'я населення. Влада стверджує, що така практика сприяє забрудненню міст і поширенню бактерій. Натомість пропонують створити систему централізованої передачі залишків їжі до притулків.

Крім того, нові правила можуть незабаром заборонити ресторанам вимагати від клієнтів замовляти страви на кожну особу. Так, групі з трьох відвідувачів буде дозволено замовляти сніданок лише на двох.

До слова, як і в будь-якій іншій країні, митні правила Туреччини мають певні нюанси, до яких варто бути готовим. Зокрема, є речі, які заборонено ввозити в Туреччину.