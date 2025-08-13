Натомість відбудеться перехід до формату харчування "а-ля карт", що дозволяє гостям замовляти тільки ту їжу, яку вони мають намір споживати. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на Sabah.

Чому у Туреччині хочуть скасувати "все включено"?

У звіті Фонду запобігання марнотратству (TİSVA) було виявлено, що Туреччина втрачає приблизно 23 мільйони тонн їжі щороку, причому 35% фруктів і овочів навіть не потрапляють на столи. Особлива увага приділяється хлібу – в Туреччині щорічно викидається близько 4,38 мільярда буханок.

У відповідь на цю тривожну проблему уряд вирішив вжити заходів для значного скорочення харчових відходів по всій країні. І один з таких, ймовірно, торкнеться готелів.

Так, турецькі готелі розглядають можливість переходу від традиційної системи "все включено" до формату харчування "а-ля карт". Згідно з цією пропозицією, гості матимуть можливість обирати та замовляти лише ті страви, які бажають скуштувати.



У Туреччині можуть скасувати "all inclusive" / Фото Unsplash

Також Туреччина планує заборонити викидати їжу на вулиці для безпритульних тварин з метою боротьби із забрудненням міст та охорони здоров'я населення. Влада стверджує, що така практика сприяє забрудненню міст і поширенню бактерій. Натомість пропонують створити систему централізованої передачі залишків їжі до притулків.

Крім того, нові правила можуть незабаром заборонити ресторанам вимагати від клієнтів замовляти страви на кожну особу. Так, групі з трьох відвідувачів буде дозволено замовляти сніданок лише на двох.

До слова, як і в будь-якій іншій країні, митні правила Туреччини мають певні нюанси, до яких варто бути готовим. Зокрема, є речі, які заборонено ввозити в Туреччину.