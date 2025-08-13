Вместо этого произойдет переход к формату питания "а-ля карт", что позволяет гостям заказывать только ту еду, которую они намерены потреблять. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sabah.

Почему в Турции хотят отменить "все включено"?

В отчете Фонда предотвращения расточительства (TİSVA) было обнаружено, что Турция теряет примерно 23 миллиона тонн пищи ежегодно, причем 35% фруктов и овощей даже не попадают на столы. Особое внимание уделяется хлебу – в Турции ежегодно выбрасывается около 4,38 миллиарда буханок.

В ответ на эту тревожную проблему правительство решило принять меры для значительного сокращения пищевых отходов по всей стране. И одна из таких, вероятно, коснется отелей.

Так, турецкие отели рассматривают возможность перехода от традиционной системы "все включено" к формату питания "а-ля карт". Согласно этому предложению, гости будут иметь возможность выбирать и заказывать только те блюда, которые желают попробовать.



В Турции могут отменить "all inclusive" / Фото Unsplash

Также Турция планирует запретить выбрасывать еду на улицы для бездомных животных с целью борьбы с загрязнением городов и охраны здоровья населения. Власти утверждают, что такая практика способствует загрязнению городов и распространению бактерий. Вместо этого предлагают создать систему централизованной передачи остатков пищи в приюты.

Кроме того, новые правила могут вскоре запретить ресторанам требовать от клиентов заказывать блюда на каждого человека. Так, группе из трех посетителей будет разрешено заказывать завтрак только на двоих.

