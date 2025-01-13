Загалом ліміту на перевезення коштів через кордон немає. Однак все ж встановлений певний поріг суми, яку можна ввозити без декларації.

Якщо ви везете більше, ніж дозволяє цей поріг, то готівку потрібно декларувати. Про це пише 24 Канал.

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Скільки готівки можна перевезти через кордон

Без декларування через кордон можна перевезти готівкою суму, еквівалентну до 10 000 євро. За нинішнім курсом це близько 435 652 гривень або 10 216 доларів.

Цю суму може везти кожна людина, а також це стосується дітей.

Умовно, якщо їдуть двоє дорослих та 1 дитина, то сім'я може перевезти без декларації до 30 000 євро (до 1 306 956 гривень).

Зверніть увагу. Цей поріг діє і при виїзді з України в ЄС, і при в'їзді в Україну.

Що робити, якщо сума більша

Якщо ви виїжджаєте з України, а сума більша, то потрібно буде оформити митну декларацію та підтвердити походження коштів. Це можна зробити за допомогою виписки з банку про зняття готівки або відповідними довідками, які підтвердять походження цих доходів.

Кошти декларуються на місці при перетині кордону. Форма декларації доволі проста, головне, аби було як підтвердити походження грошей.

При в'їзді в Україну суму понад 10 000 євро потрібно буде тільки задекларувати – підтверджувальні документи про походження цих коштів необов'язкові.

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