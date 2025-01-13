Если вы везете больше, чем позволяет этот порог, то наличные нужно декларировать. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько наличных можно перевезти через границу

Без декларирования через границу можно перевезти наличными сумму, эквивалентную до 10 000 евро. По нынешнему курсу это около 435 652 гривен или 10 216 долларов.

Эту сумму может везти каждый человек, а также это касается детей.

Условно, если едут двое взрослых и 1 ребенок, то семья может перевезти без декларации до 30 000 евро (до 1 306 956 гривен).

Обратите внимание. Этот порог действует и при выезде из Украины в ЕС, и при въезде в Украину.

Что делать, если сумма больше

Если вы выезжаете из Украины, а сумма больше, то нужно будет оформить таможенную декларацию и подтвердить происхождение средств. Это можно сделать с помощью выписки из банка о снятии наличных или соответствующими справками, которые подтвердят происхождение этих доходов.

Средства декларируются на месте при пересечении границы. Форма декларации довольно проста, главное, чтобы было как подтвердить происхождение денег.

При въезде в Украину сумму более 10 000 евро нужно будет только задекларировать – подтверждающие документы о происхождении этих средств необязательны.

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