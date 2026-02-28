Не про розкіш: скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб жити, а не виживати
- Для комфортного життя в Німеччині потрібно заробляти не менше 4 тисяч євро на сім'ю або 1,5 – 2 тисячі євро на одну особу.
- Українські біженці у Німеччині працевлаштовуються швидше, ніж попередні мігранти, але їхній рівень зайнятості нижчий за середній по країні.
Німеччина залишається однією з головних країн, куди переїжджають українці після початку повномасштабної війни. Саме ця держава прийняла найбільшу кількість біженців з України. Водночас питання вартості життя та необхідного рівня доходу тут залишається одним із найактуальніших.
Для комфортного життя у Німеччині треба заробляти не менше 4 тисяч євро на сім'ю або 1,5 – 2 тисяч євро на одного. Про це повідомив у своєму влозі в тіктоці українець з ніком @igor_stasiuk, який переїхав до Німеччини.
Скільки треба заробляти в Німеччині?
Чоловік зазначив, що перед переїздом цікавився, скільки треба заробляти в Німеччині для нормального життя, на що отримував різні суми – від 15 до 35 євро на годину.
Так от, я вже трошки розуміюсь на цьому. На життя в Німеччині на три особи – два дорослих і дитина – треба 4 тисячі євро, щоб просто добре почуватись,
– вважає Ігор.
За його словами, цієї суми не вистачить на те, щоб "купувати велосипеди, мандрувати іншими країнами". Проте цих грошей вистачить, аби нормально харчуватися, сплачувати за оренду житла і навіть трохи заощаджувати.
Як зазначає видання DW, українські біженці у Німеччині працевлаштовуються значно швидше, ніж мігранти попередніх хвиль, досягнувши 50% зайнятості на кілька років раніше. Водночас через війну, догляд за дітьми та часткову зайнятість їхній рівень праці й досі помітно нижчий за середній по країні.
