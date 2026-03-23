Без грошей до Польщі просто не впустять: мінімальна сума у квітні 2026

Квітень – це ідеальний час для поїздки за кордон, особливо під час великодніх свят. Та для того, аби успішно й без проблем перетнути польський кордон, потрібно мати при собі певну кількість грошей.

Для того, аби потрапити до сусідньої Польщі, потрібно не лише мати низку дійсних документів, але й довести, що ви маєте достатньо грошей і на час перебування в країні, і на повернення додому, пишуть на урядовому порталі країни.

Скільки грошей потрібно для в'їзду до Польщі?

Перед тим як відправлятися у подорож до Польщі, слід зазирнути у гаманець та переконатися, що там є вдосталь готівки. Українцям для в'їзду зазвичай достатньо 300 злотих, тобто 3 500 гривень, якщо поїздка планується коротка.

Це правило зовсім не нове – перевірка, чи є у мандрівника достатньо грошей, передбачена ще постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року. І станом на квітень 2026 українцям потрібно мати такі суми:

для поїздки на 4 дні чи менше – 300 злотих;

для тривалішої поїздки – мінімум 75 злотих на кожен день.

Втім, якщо мета подорожі пов'язана з участю у наукових дослідженнях, або ж з навчанням, мінімальна сума знижується до 1 270 злотих на перші 2 місяці перебування. А ось особам, витрати яких покриває хтось у Польщі, достатньо мати з собою всього 100 злотих.

Також слід підготуватися й до того, що прикордонники можуть запитати, чи є у вас кошти на повернення назад до України. Якщо є квиток на автобус чи потяг, додаткові кошти не потрібні. Якщо ж квиток ще не придбаний, мінімальна сума на повернення становить 200 злотих.

Що ще потрібно знати перед поїздкою до Польщі?

Не всі українці знають, що існує чіткий перелік продуктів, які ніколи не можна везти до Польщі, пише Visit Ukraine. Зокрема, ось яка їжа входить до переліку забороненої:

м'ясо та будь-які продукти з його вмістом;

молоко та молочні продукти;

домашня випічка.

Також на чималу кількість популярних продуктів у Польщі діють обмеження за кількістю – наприклад, на каву, чай, алкоголь тощо.

А перед тим, як відправлятися у подорож, не завадить вивчити кілька популярних фраз польською мовою. Вони допоможуть легше орієнтуватися у незнайомій країні.