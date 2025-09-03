Скільки пачок сигарет можна перевозити через кордон: не всі знають
- При виїзді з України наземним транспортом можна перевозити максимум 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар або 50 грамів тютюну.
- Правила ввезення тютюнових виробів відрізняються в сусідніх країнах: Польща, Угорщина, Словаччина дозволяють до 40 цигарок, а Румунія та Молдова — до 200 цигарок.
- При авіаподорожах середні норми дозволяють взяти 1 блок цигарок або 50 сигар чи 250 грамів тютюну на людину.
- Крім тютюну, існують обмеження на ввезення алкоголю, закруток і ковбаси, які також варто враховувати.
Чимало людей, що виїжджають за кордон, постають перед запитанням: а скільки ж цигарок можна провезти в іншу країну без проблем?
Під час виїзду з України люди, що досягли 18 років, можуть вивозити тютюнові вироби для особистого споживання без сплати митних зборів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.
Втім, існують норми та обмеження щодо того, скільки цигарок можна вивозити – і для того, аби не втрапити в проблеми на митниці, варто про них знати.
Скільки цигарок можна вивозити за кордон?
Кількість тютюнових виробів, які можна перевозити через кордон, може відрізнятися залежно від способу його перетину. Зокрема, наземним кордоном, тобто особистим автомобілем, автобусом чи потягом зазвичай можна провезти не більше, ніж 40 цигарок – дві пачки, 20 сигарил, 10 сигар та 50 грамів тютюну. Але загальна кількість тютюнових виробів не має перевищувати верхню межу, встановлену для кожного продукту.
Це значить, що якщо ви берете з собою пачку цигарок, можна взяти додатково тільки 5 сигар.
А ось коли в Україні поновиться авіасполучення, варто буде дивитися на митні правила країни, до якої ви відправляєтеся. В середньому раніше можна було взяти 1 блок – тобто 10 пасок цигарок, або ж 50 сигар чи 250 грамів тютюну на кожного мандрівника.
Які правила ввезення тютюнових виробів до сусідніх країн?
У кожної країни є свої митні правила, і саме на них потрібно передусім зважати перед тим, як спакуєте тютюнові вироби у поїздку.
- Польща – наземним транспортом можна провезти у країну до 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар або ж 50 грамів тютюну.
- Румунія дозволяє ввозити до 200 цигарок, 100 сигарил, якщо кожна має по 3 грами, 50 сигар, або ж 250 грамів тютюну на людину. Загальна маса усіх тютюнових виробів не має бути більшою, ніж 250 грамів.
- Молдова – до цієї країни також можна ввозити до 200 сигарет, 50 сигар чи 250 грамів тютюну на людину.
- В Угорщину можна ввозити до 40 цигарок чи 20 сигарил, або ж 10 сигар, або 50 грамів тютюну.
- Словаччина дозволяє ввозити до 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар, або ж 50 грамів тютюну чи дві пачки бездимних тютюнових виробів.
Які митні правила важливо знати перед поїздкою?
Обмеження в кількості діють не тільки на цигарки, але й на низку інших речей, і особливо продуктів.
- Зокрема, раніше ми вже розповідали, скільки алкоголю можна провозити через кордон.
- Окрім того, варто проявити обережність з закрутками. Виявляється, далеко не всі можна провозити через кордон, а на ті, що можна, діють обмеження в кількості.
- Проблеми можуть виникнути і з ковбасою – не всі знають, чи можна вивозити її за кордон, чи ні.
