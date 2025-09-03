Чимало людей, що виїжджають за кордон, постають перед запитанням: а скільки ж цигарок можна провезти в іншу країну без проблем?

Під час виїзду з України люди, що досягли 18 років, можуть вивозити тютюнові вироби для особистого споживання без сплати митних зборів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.

Втім, існують норми та обмеження щодо того, скільки цигарок можна вивозити – і для того, аби не втрапити в проблеми на митниці, варто про них знати.

Скільки цигарок можна вивозити за кордон?

Кількість тютюнових виробів, які можна перевозити через кордон, може відрізнятися залежно від способу його перетину. Зокрема, наземним кордоном, тобто особистим автомобілем, автобусом чи потягом зазвичай можна провезти не більше, ніж 40 цигарок – дві пачки, 20 сигарил, 10 сигар та 50 грамів тютюну. Але загальна кількість тютюнових виробів не має перевищувати верхню межу, встановлену для кожного продукту.

Це значить, що якщо ви берете з собою пачку цигарок, можна взяти додатково тільки 5 сигар.

А ось коли в Україні поновиться авіасполучення, варто буде дивитися на митні правила країни, до якої ви відправляєтеся. В середньому раніше можна було взяти 1 блок – тобто 10 пасок цигарок, або ж 50 сигар чи 250 грамів тютюну на кожного мандрівника.

Які правила ввезення тютюнових виробів до сусідніх країн?

У кожної країни є свої митні правила, і саме на них потрібно передусім зважати перед тим, як спакуєте тютюнові вироби у поїздку.

Польща – наземним транспортом можна провезти у країну до 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар або ж 50 грамів тютюну.

– наземним транспортом можна провезти у країну до 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар або ж 50 грамів тютюну. Румунія дозволяє ввозити до 200 цигарок, 100 сигарил, якщо кожна має по 3 грами, 50 сигар, або ж 250 грамів тютюну на людину. Загальна маса усіх тютюнових виробів не має бути більшою, ніж 250 грамів.

дозволяє ввозити до 200 цигарок, 100 сигарил, якщо кожна має по 3 грами, 50 сигар, або ж 250 грамів тютюну на людину. Загальна маса усіх тютюнових виробів не має бути більшою, ніж 250 грамів. Молдова – до цієї країни також можна ввозити до 200 сигарет, 50 сигар чи 250 грамів тютюну на людину.

– до цієї країни також можна ввозити до 200 сигарет, 50 сигар чи 250 грамів тютюну на людину. В Угорщину можна ввозити до 40 цигарок чи 20 сигарил, або ж 10 сигар, або 50 грамів тютюну.

можна ввозити до 40 цигарок чи 20 сигарил, або ж 10 сигар, або 50 грамів тютюну. Словаччина дозволяє ввозити до 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар, або ж 50 грамів тютюну чи дві пачки бездимних тютюнових виробів.

Які митні правила важливо знати перед поїздкою?

Обмеження в кількості діють не тільки на цигарки, але й на низку інших речей, і особливо продуктів.