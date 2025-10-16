Укр Рус
Скільки потрібно грошей в Чехії для двох: українка розкрила несподівану суму
16 жовтня, 14:04
Скільки потрібно грошей в Чехії для двох: українка розкрила несподівану суму

Марина Блохіна
Основні тези
  • Найбільша витрата в Чехії - оренда квартири з комунальними послугами, що становить 15 500 гривень.
  • Українка Алла розповіла про витрати на життя в Чехії для сім'ї з двох осіб на 24 Каналі.

Українка, що живе в Чехії, поділилася, скільки доводиться витрачати на життя за кордоном родині з двох, а також розкрила, чи може дозволити собі все на середню зарплату.

Українка Алла, що живе у Чехії, поділилася, на що доводиться витрачати гроші у Чехії та скільки потрібно для життя двох людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на allakuidych

Цікаво Італія запроваджує нові штрафи для туристів: які банальні дії обійдуться у 7000 євро і в'язницею

Скільки грошей потрібно на життя у Чехії?

Перша і найбільша стаття витрат українки у Чехії – це оренда квартири, і за неї доводиться віддавати 15 500 крон, разом з комунальними послугами. Після цього потрібно заплатити податки, що українка оплачує сама, і на них також йде 11 000. 

Українка розповіла про витрати у Чехії: дивіться відео

Інтернет обходиться в 1200 на місяць. Їжу українка готує вдома сама, і тому гроші витрачає лише на продукти, а це обходиться у 10 000. Також родина має автівку, і на бензин витрачає щомісяця 2000 крон. 

Окрім того, є витрати і на розваги. 

Іноді ми замовляємо суші, або ж ходимо пограти в боулінг. І це ще мінус дві тисячі,
 – поділилася дівчина. 

Також 2000 гривень доводиться витрачати на догляд за собою та решту дрібниць. В перелік витрат українка не враховує покупку одягу, адже відбувається це не щомісяця, натомість великі покупки роблять за потреби. 

У підсумку на базові потреби для двох людей у Чехії потрібно 44 тисячі крон на місяць. 

