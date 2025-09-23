Місцеві на одному популярному європейському острові сильно потерпають від надміру туризму – а все тому, що кількість мандрівників у сотню разів перевищує кількість місцевих.

Грецький острів Закінтос у Іонічному морі – це дуже популярний курорт, до якого стікаються тисячі туристів щомісяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Та проблема полягає в тому, що туристів стало вже набагато більше, ніж місцевих.

Чому на острові Закінтос дуже багато туристів?

Острів – це неймовірне місце для відпочинку, що поєднує і природну красу, і культурний шарм Греції, і жваві пляжні курорти. Але одна проблема з островом полягає у тому, що він страждає від надмірного туризму.

Саме через свою природну красу острів і стикається з величезною кількістю відпочивальників, і особливу у пік сезону. У 2023 році острів Закінтос зазнав найбільшого напливу туристів – зареєстрували близько 6 мільйонів ночівель – і це враховуючи те, що місцеве населення становить всього 40 тисяч осіб.

Більшість туристів зупинялися вздовж південного узбережжя острова – воно приваблює пляжами, мальовничою красою та нічним життям. І ця вражаюча кількість туристів означає, що на кожну людину, що справді живе на острові, припадає приблизно 150 мандрівників на рік.

А останні дані туристичного бюро Греції вказують, що кількість відвідувачів острова з 2023 року не зменшується, а тільки зростає – в середньому на 7,3% щороку. Мандрівникам на цю ситуацію також потрібно зважати – адже це означає, що і місцеві заходи, і ціноутворення орієнтовані не на місцевих мешканців, а на туристів.

Пляж був такий людний, і хоча він довгий, на момент нашого візиту місця було небагато. Море мілке, але людне. Кількість сміття та недопалків на піску засмучує, – написав у відгуку на острів один з мандрівників.

Тож якщо хочеться спокійного відпочинку та безлюдного пляжу, краще пошукати інше місце призначення.

