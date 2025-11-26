Ryanair суттєво скорочує рейси до популярної європейської країни вже цієї зими

Лоукостер Ryanair наступного року скасовує чи скорочує чимало рейсів до популярних туристичних точок – і мандрівникам слід заздалегідь до цього підготуватися.

У авіакомпанії Ryanair оголосили, що вже з наступного року суттєво скоротять кількість рейсів до одного надзвичайно популярного європейського напрямку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Куди буде літати менше літаків Ryanair?

Вже з наступного року у роботі авіакомпанії та маршрутах очікуються дуже суттєві зміни – і керівництво Ryanair звинувачує у них "нежиттєздатне" підвищення податків, що запровадили минулого року у кількох європейських країнах.

І зміни вже розпочалися – компанія виходить з трьох регіональних аеропортів Франції вже цієї зими, а в інших суттєво скорочує кількість рейсів. До того ж усі скорочення ще навіть не оголошені, тож мандрівникам варто підготуватися до того, що чимало поїздок у Францію подорожчають.

Можу вам сказати, що цього літа ми залишимо деякі регіональні французькі аеропорти... Ми все ще працюємо над нашим літнім розкладом. Але, на жаль, кількість маршрутів, які ми пропонуємо у Франції, скоротиться,

– заявив комерційний директор компанії Джейсон Макгіннесс.

Під загрозою опиняться і рейси до Іспанії та Німеччини – у країнах підвищуються авіаційні податки, і Ryanair хоче надати пріоритет у рейсах тим країнам, де податки низькі, відсутні або ж скасовуються – як-от Швеція та деякі регіони Італії.

Втім, ще точно невідомо, скільки саме скорочень рейсів варто очікувати наступного року; та експерти передбачають, що це нагадуватиме скорочення, які відбулися цьогоріч – до Франції стало літати на 13% менше літаків компанії, пише The Connexion.

Та переговори з аеропортами за межами Франції ще ведуться, тож це може вплинути на те, які саме регіональні маршрути будуть скасовані. Та попри те, що потягом наступних двох років Ryanair планує збільшити кількість літаків ще на 300, жоден з них, видається, не полетить до Франції.

