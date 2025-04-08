Українська авіакомпанія SkyUp запускає ще 3 нові напрямки: куди літатиме цього разу

У грудні 2024 року українська авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила відновлення роботи на внутрішньому ринку авіаперевезень. Тепер лоукостер відкриє рейси до ще трьох європейських міст – вони будуть виконуватися з Кишинева.

З червня авіаперевізник почне літати з Кишинева до Берліна, Праги та Стокгольму. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу SkyUp.

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SkyUp запускає 3 нові напрямки з Молдови

У повідомленні пресслужби авіакомпанії стало відомо, що нові рейси почнуться в червні 2025 року, з'єднавши головний аеропорт Молдови зі столицями Німеччини, Чехії та Швеції:

"Кишинів – Стокгольм" , з 01 червня 2025 щовівторка і неділі;

, з 01 червня 2025 щовівторка і неділі; "Кишинів – Прага" , з 02 червня 2025 щопонеділка і суботи;

, з 02 червня 2025 щопонеділка і суботи; "Кишинів – Берлін", з 04 червня 2025 щосереди й п'ятниці.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines наразі не може виконувати рейси безпосередньо з України через обмеження цивільних авіаперевезень на тлі повномасштабної війни. Тому тимчасово літаки української авіакомпанії базуються в аеропорті "Кишинів" у сусідній Молдові.

Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про відкриття нових маршрутів з Кишинева, які з'єднають мандрівників з популярними напрямками Європи. Польоти будуть доступні до таких міст, як:

Аліканте, Барселона та Пальма-де-Майорка в Іспанії;

Афіни, Іракліон та Салоніки в Греції;

Ніцца та Париж у Франції;

Лісабон у Португалії;

Ларнака на Кіпрі.

Перші польоти заплановані на квітень 2025 року.