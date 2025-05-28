На популярні морські курорти: SkyUp запускає нові рейси з Польщі – перелік напрямків

Мандрівники можуть чекати на нові напрямки, оскільки авіакомпанія SkyUp Airlines розширює свою географію польотів з Польщі. Оголосили про запуск сезонних маршрутів з польських міст Варшава та Катовіце.

Нові напрямки доступні вже з 27 травня. Куди можна полетіти з Польщі зі SkyUp Airlines розповідає 24 Канал з посиланням на SkyUp.

Читайте також Таке вперше: з Польщі ходитиме прямий поїзд до Хорватії

SkyUp запускає нові рейси з Польщі

Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про відкриття нових рейсів з Польщі до популярних морських напрямків, що стало можливим завдяки співпраці з туроператорами. Це партнерство пояснює затримку з початком продажу квитків, який розпочався за кілька днів до відкриття рейсів.

SkyUp з 27 травня почав виконувати рейси двічі на тиждень з Варшави до Іракліона у Греції, а з 1 червня літатиме один раз на тиждень до Ларнаки на Кіпрі. Рейси з Катовіце до Іракліона також будуть виконуватися двічі на тиждень, а до Ларнаки – один раз.

Ще з 29 травня авіакомпанія додасть новий маршрут з Катовіце до Бургаса в Болгарії.

Ось приклади бронювань та цін в один бік:

Варшава – Іракліон: 78 євро;

Варшава – Ларнака: 110 євро;

Катовіце – Іракліон: 73 євро;

​​Катовіце – Ларнака: 89 євро;

​Катовіце – Бургас: 69 євро.

В SkyUp Airlines наголошують, що нові прямі маршрути до Греції, Кіпру та Болгарії, запущені безпосередньо перед літом, – це чудова можливість спланувати спокійний відпочинок, ділову поїздку або відпочинок на вихідних на морі.

Тим часом з нагоди свого 21-річчя лоукостер Wizz Air запустив акцію – відшкодовує вартість квитків.