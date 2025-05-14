У Малайзії слоненя збила вантажівка: мережу розчулила реакція мами-слонихи

У День матері, в неділю 11 травня, в Малайзії трапилась жахлива трагедія. Вантажівка збила маленьке слоненя.

Мережею розлетілося відео, як матір-слониху охопив розпач. Про це пише 24 Канал, посилаючись на The Star.

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Тварини теж відчувають смуток

Нещасний випадок трапився вночі на східно-західному шосе Герік-Джелі в Пераку. Слоненя збила вантажівка, коли воно хотіло перейти дорогу разом зі своєю матір'ю.

Коли слониха побачила, що трапилося, її охопив розпач. Вона відмовилася відходити від дитинчати, всю ніч вона простояла біля нього.

На відео видно, що на відео вже білий день, а вона досі стоїть, вперши голову об вантажівку.

Важливо! Чутливий контент – не рекомендуємо відео до перегляду, особливо вразливим, вагітним та неповнолітнім людям.

Матір-слониха оплакує дитинча: відео (чутливий контент)

Начальник поліції Геріка Зулькіфлі Махмуд повідомив, що винуватець – 28-річний водій вантажівки, який перевозив курей.

Водій стверджує, що бачив слона, який пасся, "тому продовжив рух, коли побачив, що ситуація безпечна".

Однак, через кілька хвилин з лісу ліворуч раптово вийшло слоненя і спробувало перейти дорогу. Через коротку відстань водій не зміг вчасно зупинитися, що призвело до смертельного зіткнення. Слоненя загинуло на місці події,

– заявили в поліції.

Проте зоозахисники б'ють на сполох – це вже не перша загибель слона на дорогах Малайзії у цьому році. Річ у тім, що Шосе Герік-Джелі проклали через ключові місця проживання тварин, тому вони часто перетинають дорогу. Водіям слід бути вкрай уважними та обережними на таких ділянках.

Зазначимо, що схожа проблема є і в Австралії. Через розростання дорожніх мереж Кенгуру та казуари теж часто виходять на дороги, внаслідок чого опиняються під колесами авто.