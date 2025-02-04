Реакція обіцяє бути яскравою: 2 українські імені, з якими в Італії можна втрапити у халепу

Батьки намагаються давати своїм дітям гарні імена. Однак деякі з цих імен можуть здатися незвичними, смішними або навіть грубими для іноземців.

Зокрема, в Італії українські імена теж можуть сприйматися інакше. 24 Канал з посиланням на TikTok @made_in_italiano розповідає, з якими двома іменами можна потрапити в халепу в цій країні.

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Ці 2 українські імені в Італії сприймаються інакше

Галина

Люди з цим іменем вже на кордоні Італії викликають посмішки. В мові цієї країни "gallina" означає "курка".

Тож, коли італійці чують це ім'я при знайомстві, самі не хотячи того можуть засміятися. Тому часто жінки представляються як "Галя".

Лариса

"La rissa" італійською означає "бійка". Звісно, назвавши своє ім'я Лариса, битися з вами ніхто не буде, але в неправильному розумінні контексту можуть виникнути курйози.

Як італійці чують українські імена: дивіться відео

Через кумедні і дивні асоціації, жінки з такими іменами часто використовують скорочені форми імен, щоб уникнути непорозумінь.