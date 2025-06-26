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27 червня, 15:11
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У найсухішій пустелі світу випав сніг, вчені шоковані: неймовірні кадри

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • У пустелі Атакама в Чилі, одній з найсухіших у світі, вперше за 10 років випав сніг, що вразило вчених обсерваторії ALMA.
  • Кліматолог Рауль Кордеро зазначив, що хоча сніг ще зарано пов'язувати зі зміною клімату, кліматичні моделі вказують на можливу частішу появу таких явищ у майбутньому.

У найсухішій пустелі світу Атакама, яка розташована у Чилі, випав сніг.Там такого явище не бачили вже 10 років.

Про снігопад в Атакамі повідомили дослідники обсерваторії ALMA. Про це пише 24 Канал із посиланням на France 24.

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В Атакамі випав сніг

В Атакамі, над якою найтемніше небо на планеті, встановлені найсучасніші телескопи світу. Обсерваторія ALMA у цій пустелі є найбільшим наземним астрономічним проєктом.

Дослідники повідомили, що коли прокинулись зранку 26 червня, то побачили, що Атакама вкрита снігом. 

Неймовірно! Пустеля Атакама, найпосушливіша пустеля світу, покрита снігом, 
– написала обсерваторія ALMA.

Сніг у найсухішій пустелі світу: дивіться відео

Вони зауважили, що на сусідньому плато Чахнанатор, де теж розташований телескоп обсерваторії, сніг є звичним явищем. А от на самій Атакамі снігу не було вже 10 років.

Кліматолог з Університету Сантьяго Рауль Кордеро заявив AFP, що пов'язувати цей снігопад зі зміною клімату ще зарано. 

Проте він зауважив, що кліматичне моделювання показало, що "такий тип подій, тобто опади в пустелі Атакама, ймовірно, стане частішим".

До слова, у листопаді 2024 року сніг вперше випав у пустелі Саудівської Аравії.