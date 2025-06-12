Сніг та повінь у Південній Африці: моторошні кадри стихійного лиха

У Південній Африці продовжує вирувати негода. Зима принесла сильні снігопади та повені, що стало для країни справжньою стихійною катастрофою.

Зараз у кількох провінціях Південної Африки оголошений помаранчевий рівень тривоги. Про це пише 24 Канал із посиланням на Anadolu.

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Яка ситуація в ПАР

Великий шторм приніс у Південну Африку великі сніги та повені зранку вівторка, 10 червня. Негода зруйнувала будинки та значно пошкодила інфраструктуру. Приблизно 500 000 людей залишилися без електроенергії.

Снігопад у ПАР: фото Africa Facts Zone, соцмережа X

Помаранчевий рівень небезпеки оголосили у Східній Капській провінції (Східний мис) та провінції Квазуру-Наталь, які розташовані на узбережжі Індійського океану. Там наразі найгірша ситуація – багато будівель та машин опинилися під водою.

У Східній Капській провінції сотні людей залишили свої домівки та розмістилися у громадських будинках.

Негода у ПАР: дивіться відео

Наразі повені у ПАР забрали щонайменше 49 життів. Ще більше людей вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки тривають.