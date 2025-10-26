"Збувся мій найбільший страх": українка показала соціальне житло в Німеччині

Українці, що виїжджають до Німеччини, можуть отримати соціальне житло – та багато хто виявляється розчарований його станом. Українка показала, куди її поселили після табору для біженців.

Чимало українських біженців наразі проживають у Німеччині – і вони можуть отримати від держави соціальне житло. Українка Юлія показала стан гуртожитку, в який її поселили, повідомляє 24 Канал з посиланням на juliia.skl.

Як виглядає житло для українців у Німеччині?

Українка поділилася, що в таборі для біженців у Німеччині вона прожила шість тижнів. А після цього її відправили до міграційного центру.

Все починалося дуже добре: ми були перші в черзі, дуже швидко оформили тимчасові посвідки на проживання. Після цього нам викликали таксі і повезли в соціальне житло. Нашим сусідам по табору одразу дали маленьку квартирку на двох, тож я сподівалася на краще,

– поділилася українка.

Втім, вона була здивована, коли побачила модульний гуртожиток з пластику. Та умови у самому гуртожитку виявилися набагато кращими, ніж видавалося зовні. Там є велика простора кухня для приготування їжі та душ та туалет.

Українка показала соціальне житло в Німеччині: дивіться відео

У виділеній кімнаті є холодильник, новий посуд та постіль, а також шафа.

Великий мінус, який я для себе помітила – це те, що у цьому гуртожитку мешканці прибирають самостійно, тому чистота тут, звичайно, під питанням,

– додала українка.

Дівчину розподілили у містечко, що розташоване недалеко від Кіля – туди можна дістатися за 10 хвилин на автобусі. Та серед переваг ще й те, що у міській службі містечка є перекладачі, що допомагають з оформленням документів.

Деякі мешканці гуртожитку живуть у ньому вже практично два роки, адже не шукають для себе житло.

