Аномальна спека зачепила навіть резиденцію Санти: яка температура зараз в Лапландії

На півночі Фінляндії – тривала аномальна спека. Вже кілька тижнів температура там тримається на рівні +30 градусів.

Дуже спекотно навіть у місті Рованіємі, де розташована резиденція Санта-Клауса, Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

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Яка погода зараз у Лапландії?

Температура +30 градусів – надзвичайно рідкісне явище для цієї країни, де +25 градусів вже вважається спекотним.

Фінський метеорологічний інститут повідомив, що температура в країні 14-й день поспіль становить біля 30°C – таке вперше з початку спостережень у 1961 році.

Останній раз у фінській Лапландії була така тривала спека в 1972 році. Але навіть тоді вона тривала лише 12–14 днів, залежно від конкретного місця. Тепер цей рекорд побито,

– сказала метеорологиня Фінського метеорологічного інституту Яакко Савела.

У Рованіємі, де стоїть резиденція Санти, аномальна спека триває вже 15 днів. Також +31,7 градуса цього тижня зафіксували в Іліторніо та Соданкюля.