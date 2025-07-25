Аномальна спека зачепила навіть резиденцію Санти: яка температура зараз в Лапландії
- На півночі Фінляндії тривала аномальна спека, температура тримається на рівні +30°C.
- Це вперше з 1961 року, коли така температура тримається 14 днів поспіль.
- У Рованіємі рекордна спека триває вже 15 днів, з температурою до +31,7°C.
- Останній раз така тривала спека у Фінській Лапландії була в 1972 році, але вона тривала лише 12–14 днів.
На півночі Фінляндії – тривала аномальна спека. Вже кілька тижнів температура там тримається на рівні +30 градусів.
Дуже спекотно навіть у місті Рованіємі, де розташована резиденція Санта-Клауса, Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.
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Яка погода зараз у Лапландії?
Температура +30 градусів – надзвичайно рідкісне явище для цієї країни, де +25 градусів вже вважається спекотним.
Фінський метеорологічний інститут повідомив, що температура в країні 14-й день поспіль становить біля 30°C – таке вперше з початку спостережень у 1961 році.
Останній раз у фінській Лапландії була така тривала спека в 1972 році. Але навіть тоді вона тривала лише 12–14 днів, залежно від конкретного місця. Тепер цей рекорд побито,
– сказала метеорологиня Фінського метеорологічного інституту Яакко Савела.
У Рованіємі, де стоїть резиденція Санти, аномальна спека триває вже 15 днів. Також +31,7 градуса цього тижня зафіксували в Іліторніо та Соданкюля.