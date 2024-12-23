Якщо хочете поринути у неймовірну казкову атмосферу, яка порадує вас та поверне в безтурботне дитинство – вам у селище Санти у Рованіємі. Як дістатися до резиденції Санта Клауса у Фінляндії та який вона має вигляд, розповідає 24 Канал.

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Де мешкає Санта-Клаус

Селище Санта-Клауса є головною визначною пам'яткою для туристів, які відвідують Лапландію та Рованіємі. Хоча місцеві жителі вірять, що Санта Клаус живе на пагорбі Корватунтурі, саме в Рованіємі його офіційна робоча резиденція, яка здобула міжнародне визнання.



Село Санта-Клауса у Рованіємі / Фото Вікіпедія, Floppyjb

У 1950 році Елеонора Рузвельт здійснила візит до Фінляндії, висловивши бажання зустрітися з легендарною постаттю Санта-Клауса. Щоб вразити її, фіни збудували чарівний дерев'яний будиночок, прикрасили його святковими декораціями та залучили акторів, щоб втілити все це в життя.

Нова розважальна локація сподобалася не лише пані Рузвельт, а й самим фінам. Вони вирішили її залишити, а згодом звели навколо котеджу ціле село. Сотні тисяч туристів щорічно приїжджають до Фінляндії, щоб поринути в атмосферу свята та чаклунства.



У селищі Санти можна покататися на оленях / Фото Вікіпедія, Alyunina

Локація розташована всього за 7 кілометрів від міста. Пік відвідуваності припадає на новорічні свята та літні канікули. У цьому районі також є підземний тематичний парк Санта-Парк, що пропонує унікальний досвід спілкування з ельфами.

Саме взимку тут працюють всі туристичні атракціони:

катання на оленях,

мініатюрні снігоходи,

катання на ватрушках,

прогулянка крижаними коридорами,

світ сніговиків,

крижаний готель та бар.

Але найпопулярніше місце – офіс Санти чи то Йоулупуккі. Щодня його можна відвідати абсолютно безплатно, проте доведеться вистояти чергу. До офісу веде казковий коридор, а сам Санта розмовляє на численних мовах світу.



Резиденція Санта Клауса в Рованіємі / Фото hittravel

Цікаво: через селище проходить географічна лінія Полярного кола, яка позначена на мапі. Серед туристів поширений особливий ритуал його перетину: треба перестрибнути із південної сторони на північну. Після цього відкривається шампанське та розпочинаються загальні привітання.

Як дістатися з України до Лапландії

Автобусом:

Любителі подорожей можуть вирушити в автобусні тури прямо зі Львова до селища Санта Клауса в Лапландії. Ці тури зазвичай тривають 8 – 9 ночей з зупинками в декількох європейських містах, починаючи з Польщі.

Вартість турів, що починається від 500 євро, включає різноманітні екскурсії та проживання в готелях. Однак за вхід на деякі об'єкти стягується додаткова плата.

Мандрівники, які обирають тури, що включають відвідування селища Санти, можуть зіткнутися з суттєвим недоліком: обмеженість часу, проведеного у селищі Санта Клауса. Однак так ви зможете дослідити різноманітні європейські міста в рамках однієї подорожі.

Літаком:

Найзручнішим способом дістатися до Лапландії з України є авіасполучення, оскільки в Рованіємі є міжнародний аеропорт, який пропонує численні рейси, особливо в зимовий сезон.

Однак через повномасштабну війну повітряний простір над Україною залишається закритим. Мандрівники, які бажають прилетіти до Рованіємі, можуть скористатися найближчим чинним аеропортом – в Жешуві – розташованим поблизу українсько-польського кордону.

Який вигляд має селище Санта Клауса: дивіться відео