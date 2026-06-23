Температура підніметься до 44°C: Європу знову накрила потужна хвиля спеки

Вже зараз температура у Європі досягла дуже високих значень – подекуди вона вже перевищує 40°C. Але це ще не кінець: синоптики попереджають, що до кінця тижня вона тільки підвищуватиметься.

Західну Європу наприкінці червня знову накрила досить жорстка хвиля спеки, що вже обіцяє побити усі температурні рекорди. Практично половина Франції вже оголосила про найвищий, червоний рівень небезпеки, а залізничне сполучення у Бельгії порушено, пише The Guardian. Тим часом в Іспанії та Німеччині скасовують та переносять спортивні змагання.

Цікаво "Одна довга черга до туалету": туристам радять не їхати на один грецький острів

Що відомо про нову хвилю спеки в Європі?

Ще вчора, в понеділок, 49 з 96 департаментів Франції перевели на перший рівень небезпеки. 35 мільйонів людей, що живуть там, закликали до "абсолютної пильності" та порадили уникати будь-яких фізичних навантажень, часто пити воду та не виходити під прямі сонячні промені.

Тим часом ще 40 департаментів перевели на помаранчевий рівень небезпеки. Денні температури очікуються виняткові: у західній та центральній Франції у другій половині дня температура перевищуватиме 40°C: у Бордо вона досягне 43 градусів, у Ліможі – 41.

У столиці країни, Парижі, буде не набагато холодніше: вже в понеділок температура перевищила 39°C, і до кінця тижня вона лише продовжуватиме зростати. Через цю аномальну погоду по всій країні довелося закрити 800 шкіл, а ще 1800 перенесли заняття та скоротили їх, аби учні могли повернутися додому до настання основної хвилі спеки.

Кожен десятий приміський потяг у районі Парижа скасували через побоювання щодо колій та рухомого складу.

У Німеччині тим часом через спеку довелося призупинити фінал тенісного турніру Berlin Open. Сильні грози призвели також до того, що з майданчика людей довелося евакуювати.

Тим часом в Бельгії позначка термометра вже перетнула 30 градусів – і це найвища температура, що коли-небудь реєструвалася в країні. Через це частину потягів довелося скасувати, аби знизити кількість поломок.

Як у Європі працюють у спеку?

Через аномальні погодні умови, що вперше цього року проявилися у травні, французька партія "зелених" вже вимагає ввести так звані "кліматичні відпустки". Вони триватимуть до 5 днів та дозволять працівникам не виходити на роботу, коли це може завдати шкоди здоров'ю, і водночас не втрачати дохід.

Такі самі відпустки вже існують в Іспанії – там їх ввели ще 2024 року.