США відкликали понад 300 тисяч віз: у Держдепі пояснили причини

У США різко зросла кількість відкликаних віз для іноземців. Від початку другого президентського терміну Дональда Трампа американська влада скасувала вже понад 300 тисяч таких документів.

Про нові дані повідомив речник Державного департаменту США Томмі Піггот. За його словами, нинішня адміністрація відкликає візи швидше, ніж будь-яка попередня в історії країни, пише Reuters.

Через що у США відкликають візи

У Держдепартаменті пояснюють посилення контролю боротьбою з порушеннями закону, шахрайством і загрозами національній безпеці. Відомство заявляє про "нульову терпимість" до іноземців із візами, які порушують встановлені правила.

Ми маємо нульову терпимість до іноземців, які перебувають тут за візами та порушують закон, вчиняють шахрайство або підривають нашу національну безпеку. Ми вживаємо і продовжимо вживати заходів для захисту наших кордонів та країни,

– заявив Піггот.

Темпи відкликання віз помітно прискорилися. Ще 10 серпня Держдепартамент повідомляв про понад 175 тисяч скасованих віз від початку нового президентського терміну Трампа у січні 2025 року. Тепер їхня кількість перевищила 300 тисяч.

Перевіряють і активність у соцмережах

Міграційна політика адміністрації Трампа торкнулася не лише людей, які перебувають у США нелегально. Влада посилила перевірки й для тих, хто оформлює або вже має легальні візи.

Зокрема, Державний департамент розширив перевірку активності заявників у соцмережах. Із 1 жовтня вона охоплює додаткові категорії неімміграційних віз, а для низки заявників діє вимога зробити профілі у соцмережах публічними на час перевірки.

Reuters зазначає, що серед резонансних випадків були відкликання віз у іноземців через їхню участь у пропалестинських протестах, а також через дописи у соцмережах. Правозахисники критикують такий підхід і заявляють про ризики для свободи слова та права на належний судовий розгляд.

Що означає відкликання візи

Відкликана віза більше не є чинним документом для поїздки до США. Водночас сама цифра у понад 300 тисяч не означає, що стільки ж людей автоматично депортували з країни: віза та імміграційний статус людини, яка вже перебуває на території США, – не одне й те саме.

Адміністрація Трампа пояснює жорсткішу міграційну політику необхідністю посилити внутрішню безпеку. Водночас за останній час США посилили правила і для легальної міграції, зокрема розширили перевірки заявників та змінили умови для окремих категорій робочих віз.