О новых данных сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Томми Пиггот. По его словам, нынешняя администрация отзывает визы быстрее, чем любая предыдущая в истории страны, пишет Reuters.

Почему в США отзывают визы

В Госдепартаменте объясняют ужесточение контроля борьбой с нарушениями закона, мошенничеством и угрозами национальной безопасности. Ведомство заявляет о "нулевой терпимости" к иностранцам с визами, которые нарушают установленные правила.

Мы проявляем нулевую терпимость к иностранцам, которые находятся здесь по визам и нарушают закон, совершают мошенничество или подрывают нашу национальную безопасность. Мы принимаем и будем продолжать принимать меры для защиты наших границ и страны,

– заявил Пиггот.

Темпы отзыва виз заметно ускорились. Еще 10 августа Госдепартамент сообщал о более чем 175 тысячах аннулированных виз с начала нового президентского срока Трампа в январе 2025 года. Теперь их количество превысило 300 тысяч.

Проверяют и активность в соцсетях

Миграционная политика администрации Трампа коснулась не только людей, находящихся в США нелегально. Власти усилили проверки и для тех, кто оформляет или уже имеет легальные визы.

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В частности, Государственный департамент расширил проверку активности заявителей в соцсетях. С 1 октября она охватывает дополнительные категории неиммиграционных виз, а для ряда заявителей действует требование сделать профили в социальных сетях общедоступными на время проверки.

Reuters отмечает, что среди резонансных случаев были отзывы виз у иностранцев из-за их участия в пропалестинских протестах, а также из-за постов в социальных сетях. Правозащитники критикуют такой подход и заявляют о рисках для свободы слова и права на надлежащее судебное разбирательство.

Что означает отзыв визы

Отзыв визы означает, что она больше не является действительным документом для поездки в США. В то же время сама цифра – более 300 тысяч – не означает, что столько же людей автоматически депортировали из страны: виза и иммиграционный статус человека, уже находящегося на территории США, – не одно и то же.

Администрация Трампа объясняет более жесткую миграционную политику необходимостью усилить внутреннюю безопасность. В то же время в последнее время США ужесточили правила и для легальной миграции, в частности расширили проверки заявителей и изменили условия для отдельных категорий рабочих виз.