США зупинили безвіз для Китаю через "пологовий туризм": що це таке

Міністерство внутрішньої безпеки США зупинило безвіз для громадян Китаю на Північні Маріанські острови. Причина несподівана – ризики шпигунства та "пологовий туризм".

Нове рішення міністра внутрішньої безпеки США Марквейна Малліна скасовує правила часів адміністрації Байдена. Раніше громадяни Китаю могли відвідувати Північні Маріанські острови на термін до 14 днів без візи, лише за наявності попередньої перевірки, пише South China Morning Post.

Чому для Китаю скасовують безвіз?

У відомстві заявили, що програма безвізових подорожей до Північних Маріанських островів сприяє не тільки шпигунству поблизу американських військових об'єктів, але й "пологовому туризму". Також існує загроза незаконного переміщення громадян Китаю на сусідній острів Гуам, де розташовані ключові військові бази США.

Хоча "пологовий туризм" уже давно є проблемою на Північних Маріанських островах, можливість безвізових поїздок та спрощена перевірка в рамках EVS-TAP можуть знизити бар'єри для такої практики,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Програма припинить діяти з 30 жовтня о 14:00 за східним часом США. Стосуватиметься призупинення дії безвізу не лише нових заявників, але й тих мандрівників, що вже попередньо отримали дозвіл. Ті ж люди, що вже перебувають на островах, зможуть завершити свій термін перебування, але для майбутніх візитів їм уже потрібно буде оформити візу.

Обмеження діятимуть до завершення спільної оцінки програми Міністерством внутрішньої безпеки, Держдепартаментом та Міністерством внутрішніх справ. Зараз у Держдепартаменті працюють над виявленням мереж "пологового туризму". Організатори таких подорожей допомагають туристам приховати мету поїздки та інструктують, як уникнути оплати медичних рахунків.