США приостановили безвизовый режим для Китая из-за "родильного туризма": что это такое

Новое решение министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина отменяет правила, действовавшие при администрации Байдена. Ранее граждане Китая могли посещать Северные Марианские острова на срок до 14 дней без визы, но только после предварительной проверки, пишет South China Morning Post.

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Почему для Китая отменяют безвизовый режим?

В ведомстве заявили, что программа безвизовых поездок на Северные Марианские острова способствует не только шпионажу вблизи американских военных объектов, но и "родильному туризму". Также существует угроза незаконного перемещения граждан Китая на соседний остров Гуам, где расположены ключевые военные базы США.

Хотя "родильный туризм" уже давно является проблемой на Северных Марианских островах, возможность безвизовых поездок и упрощенная проверка в рамках EVS-TAP могут снизить барьеры для такой практики– говорится в сообщении министерства.

Программа прекратит действовать с 30 октября в 14:00 по восточному времени США. Приостановка действия безвизового режима коснется не только новых заявителей, но и тех путешественников, которые уже предварительно получили разрешение. Те же люди, которые уже находятся на островах, смогут завершить свой срок пребывания, но для будущих визитов им уже нужно будет оформить визу.

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Ограничения будут действовать до завершения совместной оценки программы Министерством внутренней безопасности, Госдепартаментом и Министерством внутренних дел. Сейчас в Госдепартаменте ведется работа по выявлению сетей "родильного туризма". Организаторы таких поездок помогают туристам скрыть цель поездки и инструктируют, как избежать оплаты медицинских счетов.

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