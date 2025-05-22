Літаки зі стоячими місцями мають запустити у 2026 році: який вони мають вигляд

Існує велика ймовірність, що літаки зі стоячими місцями з'являться в небі вже у 2026 році. Це дозволить авіакомпаніям перевозити більше пасажирів й збільшити прибутки.

Італійський виробник Aviointeriors, який займається розробкою цієї концепції, вже провів необхідні випробовування з безпеки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Що відомо про стоячі місця в літаку Skyrider

Вертикальні сидіння Skyrider вперше намагалися запустити з 2010 року, але тоді це не вдалося. У 2018 році Aviointeriors представили покращену версію Skyrider 2.0 – вона має жорсткіші кріплення та стійки, які з'єднують кожен ряд зі стелею та підлогою.

Вертикальні м'які сидіння створені таким чином, щоб пасажири могли спертися, перебуваючи під мінімальним нахилом, але при цьому перебували у вертикальному положенні. Такий спосіб збільшує місткість рейсу на 20 відсотків.



Який вигляд матимуть стоячі місця в літаку / aviointeriors.it

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі підтримує "стоячі місця" з 2012 року. Раніше він припустив, що тарифи на такий рівень комфортну можуть бути дуже низькими – від 1 фунта стерлінгів.

Проте поки що жодна авіакомпанія не підтвердила, що запровадить такий вид крісел.

До слова, раніше ми писали про те, як отримати більше місця для ніг в літаку.