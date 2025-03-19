Українців теж стосується: Таїланд запроваджує жорсткіші умови для безвізових туристів

Таїланд має намір скоротити тривалість безвізового перебування для туристів удвічі. Рішення приймають в рамках урядової ініціативи, спрямованої на боротьбу з нелегальною підприємницькою діяльністю.

Наразі туристи, зокрема й українці, можуть перебувати в країні без візи до двох місяців, але, ймовірно, цей термін буде скорочено з 60 до 30 днів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bangkok Post.

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Таїланд скоротить термін безвізу для туристів

У межах боротьби зі зловживаннями з боку мандрівників, які займаються нелегальним бізнесом, влада однієї з відомих країн Південно-Східної Азії оголосила про скорочення терміну безвізового перебування.

У липні 2024 року Таїланд оголосив, що власникам паспортів з 93 країн, включаючи Україну, буде дозволено в'їжджати в країну з туристичною метою на термін до 60 днів. Для цього не потрібно було оформляти візу.



Таїланд має намір скоротити термін безвізового перебування для туристів / Фото Unsplash

Але, Асоціація туристичних агентів Таїланду б'є на сполох через зростальну тенденцію до нелегального працевлаштування чи ведення бізнесу в країні. Тим часом Асоціація готелів Таїланду висловила припущення, що продовження безвізового періоду може сприяти зростанню кількості нелегальної оренди кондомініумів іноземними відвідувачами.

Повідомлялося про незаконну діяльність у кількох популярних туристичних напрямках Таїланду, включаючи:

Пхукет,

Чіангмай,

Паттайю,

Хуа Хін,

Самуї,

Бангкок.

Водночас влада Таїланду активізує зусилля, спрямовані на залучення більшого потоку туристів. Основна увага приділяється заохоченню туристів витрачати свої гроші в Таїланді, тим самим підтримуючи місцеві робочі місця та бізнес, а не витісняючи їх.

До слова, запуск системи ETIAS знову відкладено.