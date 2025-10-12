У той час як Європа наближається до завершення програми тимчасового захисту, українці, які проживають у Німеччині, стоять перед вибором: залишитися на довгострокове проживання або повернутися додому. У відповідь на це німецька влада розгортає нові ініціативи та центри підтримки, покликані допомогти біженцям зорієнтуватися в майбутньому.

Як змінити статус, які документи потрібні і які можливості відкриваються для українців у Німеччині після 2027 року, розповідає 24 Канал з посиланням на DW.

Читайте також Популярна країна ЄС продовжила статус захисту для українців, однак є "але"

Як Німеччина готується вже зараз?

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини (BMI) оголосило про реалізацію програми, спрямованої на прискорення переходу громадян України на довгострокову посвідку на проживання.

Протягом кількох місяців закордонні представництва у федеральних землях отримали вказівку допомагати особам, які працюють або навчаються, в отриманні статусу постійного мешканця.

Такий перехід відкриває перед українцями стабільне майбутнє – шлях до отримання постійного статусу та інтеграції в німецьке суспільство,

– підкреслює Міністерство праці (BMAS).

Сьогодні Німеччина приймає понад 1,2 мільйона українських біженців, закріпивши за собою статус найбільшого центру прийому переміщених осіб у Європі. Попри такий значний приплив, лише близько 14 000 біженців перейшли від тимчасового захисту до робочих або навчальних віз. Однак рівень зайнятості серед біженців зростає: з 65 000 у 2022 році до понад 340 000 влітку 2025 року.

Нагадаємо: термін дії тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу закінчується 4 березня 2027 року, пише Рада ЄС.

Як українцям змінити статус у Німеччині?

Українці, які проживають у Німеччині, мають можливість зберегти свій статус тимчасового захисту або отримати національний дозвіл на проживання з метою навчання, працевлаштування або самозайнятості. Заяви на отримання цих дозволів можна подати в місцевому управлінні у справах іноземців.

Особи, які мають намір подати заяву на отримання студентської візи або Блакитної карти ЄС, повинні відмовитися від статусу тимчасового захисту. Однак, вони можуть одночасно подати заяву на отримання дозволу на проживання з метою працевлаштування або професійного навчання.



Як українцям змінити статус у Німеччині / Фото Shutterstock

Ключові вимоги:

фінансова незалежність і відсутність судимостей; ️

дійсний український паспорт; ️

підтвердження трудового договору, навчального місця або кваліфікації; ️

базові знання німецької мови (оцінку рівня залишають за роботодавцем).

Щоб спростити процедуру для українських біженців, ЄС запустив перший Unity Hub у Берліні восени 2025 року. Цей інформаційний центр надає рекомендації щодо переходу до різних форм проживання, а також допомогу з працевлаштуванням, освітою та варіантами добровільного повернення в Україну.

Українцям, які планують майбутнє в Німеччині, рекомендується вжити активних заходів щодо свого статусу перебування вже зараз. Влада рекомендує сім'ям оцінити, чи мають вони право на отримання довгострокового дозволу на проживання до закінчення терміну дії тимчасового захисту. Це допоможе зменшити правову невизначеність і забезпечити стабільність після 2027 року.

Які останні новини для біженців в ЄС?