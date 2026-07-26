Декого можуть не прийняти: що обов'язково треба зробити перед тим, як виїхати до Норвегії

Переїзд до нової країни завжди потребує вирішення й узгодження низки питань. І йдеться не лише про документи, хоча й про них теж. Українці нині шукають тимчасового захисту в різних країнах Європи. Норвегія – одна з держав. яка досі надає підтримку, однак прийняти можуть не всіх.

Користувачка з ніком staaanikkk на своїй сторінці в TikTok розповіла, з чого треба почати, перед тим, як податися до Норвегії й отримати там допомогу.

Про що слід подбати перед переїздом до Норвегії?

Передусім, звісно ж варто перевірити всі свої документи. Українці можуть розраховувати на тимчасовий захист, однак лише за певних умов.

Довідка. Тимчасовий колективний захист у Норвегії надається громадянам України, які легально проживали в Україні до початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року). Цей статус дає право на законне проживання, безкоштовну медицину, доступ до ринку праці та освіти.

Важливо розуміти, що Норвегія не приймає українців з віддалених від кордону й фронту регіонів, серед них такі області:

Волинська;

Вінницька;

Житомирська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Київська область (не місто Київ);

Кіровоградська;

Львівська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька.

Авторка відео також наголосила, що для отримання тимчасового захисту необхідні докази, що ви перебували в Україні до моменту повномасштабного вторгнення.

Це можуть бути виписки із роботи, дитсадка чи школи, які відвідували ваші діти. Йдеться також про певні документи з банку, лікарні тощо, які можуть засвідчити ваше перебування в Україні.

"Знаю, що вже пройшло багато часу, і їх зібрати важко, але все ж таки постарайтеся, вони у вас мають бути обов'язково", – уточнила дівчина.

Загалом же, варто почати з прокладання маршруту. Вам потрібно доїхати до табору Роде в Норвегії.

Довідка. Національний табір для біженців у Роде в Норвегії – це головний центр прийому біженців, куди прибувають особи для реєстрації та подальшого розподілу.

Лише він (табір Роде – 24 Канал) приймає українців. Більше ніякі інстанції, служби, волонтери цим не займаються,

– підкреслила авторка відео.

Вона також пригадала, що раніше цим могли займатися поліціянти, проте наразі українці мають самостійно за свої кошти добиратися до табору.

На що звернути увагу перед переїздом до Норвегії: дивіться відео

Як українці можуть облаштуватися у Норвегії?

У країні понад 100 тисяч українців мають тимчасовий захист, який дозволяє легально жити та працювати в країні. Найчастіше українці працевлаштовуються у готельно-ресторанній сфері, логістиці, будівництві та медицині.

У 2025 році Норвегія скоротила частину соціальної підтримки для українців: зокрема, припинила оплачувати проживання в готелях і переорієнтувала біженців на центри прийому. Це має стимулювати швидше знаходити роботу, самостійно вирішувати питання житла та інтегруватися в норвезьке суспільство.

Зазначимо: якщо ви збираєтеся до Норвегії суто з туристичним ентузіазмом, варто звернути увагу на те, що Норвегія вважається однією з найдорожчих країн Європи, однак подорож туди може бути цілком доступною.

Українка, яка разом із сімома подругами вирушила у п'ятиденну мандрівку, розповіла, що вся поїздка обійшлася приблизно у 35 тисяч гривень на людину. І вона вважає, що враження від норвезької природи варте цих грошей.