Пользовательница с ником staaanikkk на своей странице в TikTok рассказала, почему нужно начать с того, прежде чем отправиться в Норвегию и получить там помощь.

О чем следует позаботиться перед переездом в Норвегию?

Прежде всего, конечно же, стоит проверить все свои документы. Украинцы могут рассчитывать на временную защиту, однако только при определенных условиях.

Справка. Временная коллективная защита в Норвегии предоставляется гражданам Украины, которые легально проживали в Украине до начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года). Этот статус дает право на законное проживание, бесплатное медицинское обслуживание, доступ к рынку труда и образованию.

Важно понимать, что Норвегия не принимает украинцев из регионов, удаленных от границы и фронта, в том числе из следующих областей:

Волынская;

Винницкая;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Киевская область (кроме города Киева);

Кировоградская;

Львовская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая.

Автор видео также подчеркнула, что для получения временной защиты необходимы доказательства того, что вы находились в Украине до момента полномасштабного вторжения.

Это могут быть справки с работы, из детского сада или школы, которые посещали ваши дети. Речь также идет об определенных документах из банка, больницы и т. п., которые могут подтвердить ваше пребывание в Украине.

"Знаю, что уже прошло много времени, и их собрать сложно, но все же постарайтесь, они у вас должны быть обязательно", – уточнила девушка.

В целом же стоит начать с прокладки маршрута. Вам нужно доехать до лагеря Роде в Норвегии.

Справка. Национальный лагерь для беженцев в Роде в Норвегии – это главный центр приема беженцев, куда прибывают люди для регистрации и дальнейшего распределения.

Только он (лагерь Роде – 24 Канал) принимает украинцев. Никакие другие инстанции, службы или волонтеры этим не занимаются,

– подчеркнула автор видео.

Она также напомнила, что раньше этим могли заниматься полицейские, однако сейчас украинцы должны самостоятельно за свой счет добираться до лагеря.

Что обратить внимание перед переездом в Норвегию: смотрите видео

Как украинцы могут обосноваться в Норвегии?

В стране более 100 тысяч украинцев имеют временную защиту, позволяющую легально жить и работать в стране. Чаще украинцы трудоустраиваются в гостинично-ресторанной сфере, логистике, строительстве и медицине.

В 2025 году Норвегия сократила часть социальной поддержки для украинцев: в частности, перестала оплачивать проживание в гостиницах и переориентировала беженцев на центры приема. Это должно стимулировать быстрее найти работу, самостоятельно решать вопросы жилья и интегрироваться в норвежское общество.

Отметим: если вы собираетесь в Норвегию исключительно с туристическими целями, стоит обратить внимание на то, что Норвегия считается одной из самых дорогих стран Европы, однако поездка туда может быть вполне доступной.

Украинка, которая вместе с семью подругами отправилась в пятидневное путешествие, рассказала, что вся поездка обошлась примерно в 35 тысяч гривен на человека. И она считает, что впечатления от норвежской природы стоят этих денег.