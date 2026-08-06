Частина українців у Польщі можуть втратити тимчасовий захист після 31 серпня: хто саме

Частина українців, що мають тимчасовий захист у Польщі, можуть втратити його вже після 31 серпня 2026 року. Для того, аби цього не сталося, потрібно оновити свої паспортні дані.

Польська влада нагадує що українці, які отримали номер PESEL зі статусом UKR без паспорта, а лише на підставі декларації, мають вже зараз оновити свої паспортні дані, пише Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Кому потрібно оновити паспортні дані в Польщі?

Нагадування передусім стосується дітей до 18 років, особу яких підтверджували за фотографіями, внесеними до паспортів батьків чи законних опікунів. Також оновити дані потрібно:

людям, що отримали PESEL UKR на основі декларації;

українці, що після отримання PESEL замінили паспорт.

Зробити це потрібно вже до кінця серпня, інакше наслідки можуть бути зовсім неприємними. Оновити паспортні дані можна безплатно, і це не змінює номер PESEL, натомість до реєстру просто вносять нову інформацію про чинні документи.

Якщо ж до 31 серпня не пред'явити дійсний паспорт, людина автоматично втратить статус UKR, а разом з ним і право на тимчасовий захист у Польщі.

Важливо! Без чинного статусу PESEL UKR українці також не зможуть отримати карту CUKR.

Без тимчасового захисту українці також не зможуть претендувати і на різні соціальні виплати у Польщі.

Скільки українців отримують виплати в Польщі?

Кількість українців, що претендують на соціальні виплати у Польщі, насправді зовсім невелика – це всього 2300 осіб. Більшість з них отримують допомогу на покриття житла, харчування та медичного забезпечення. Але, окрім соціальної допомоги від Управління у справах іноземців, українці можуть претендувати й на інші виплати.

Більшість з них стосуються допомоги на виховання дітей.