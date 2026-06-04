Кілька країн ЄС хочуть переглянути умови тимчасового захисту: хто може опинитися "за бортом"

Міністри внутрішніх справ ЄС вперше зустрічаються, аби обговорити обмеження тимчасового захисту для однієї групи українців – і Австрія наполягає на припиненні надання притулку.

Вже сьогодні, 4 червня, міністри внутрішніх справ ЄС зберуться у Люксембурзі, аби обговорити обмеження для частини українських біженців – зокрема для чоловіків призовного віку від 23 до 60 років, пише Welt.

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Які країни виступають за позбавлення захисту для чоловіків?

Дебати щодо обмежень тимчасового захисту для чоловіків призовного віку з України тільки починаються, і жодного рішення ще не ухвалили. Втім, уряди вже кількох країн виступають за те, аби не надавати цій категорії українців притулок у ЄС. Зокрема, підтримують потенційне рішення Кіпр та Австрія.

Ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі,

– заявив міністр з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес.

Тим часом міністр внутрішніх справ Австрії від консервативної партії Герхард Карнер висловився більш категорично: він заявив, що вже з березня 2027 року автоматичний тимчасовий захист для українських чоловіків має бути скасований.

Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку,

– заявив він.

Також міністр додав, що цей крок допоміг би не лише Австрії, але й Україні для підтримки економіки та захисту держави.

У Брюсселі зараз вже розглядають, як таке рішення можна запровадити найменш бюрократичним способом. Одна з ідей полягає в тому, що виїзного штампа України має бути достатньо для того, аби визначити, чи легально чоловік виїхав з України, чи ні.

Окрім того, розглядають в ЄС і ідею запровадити новий критерій для надання притулку – географічне розмежування. Мовляв, західні області України вважаються "безпечними". Такий підхід вже практикує Швейцарія, і міністр внутрішніх справ Кіпру вже заявив, що "питання поставили на порядок денний".

Що очікує на чоловіків після 2027 року у ЄС?

В ЄС вже дійшли згоди щодо продовження тимчасового захисту ще на рік, до 2028 року. Втім, він не залишиться незмінним – для чоловіків мобілізаційного віку можуть запровадити певні обмеження.

Та в Єврокомісії вже чітко заявили – вони торкнуться лише нових шукачів притулку. Натомість на чоловіків, що вже отримали захист у ЄС, нові правила не впливатимуть.

За даними Євростату, зараз понад 1,5 мільйона українських чоловіків мають тимчасовий захист у Європі.