Захист продовжать ще на рік, але з обмеженнями: в ЄС планують не давати його чоловікам

Європейська комісія вже представила на розгляд Ради ЄС пропозицію продовжити термін дії Директиви про тимчасовий захист до 2028 року. Втім, до неї внесуть кілька суттєвих змін.

Наразі тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року – втім, вже є план його продовження до 2028 року від Єврокомісії. Цей статус дозволяє українцям, що легально виїхали до країн ЄС через війну, проживати, працювати та навчатися у країнах Євросоюзу.

Цікаво Перша країна ЄС закрила двері для українських чоловіків: кому саме не даватимуть захист

Як продовжать тимчасовий захист для українців?

Про плани на продовження тимчасового захисту на брифінгу у Брюсселі повідомив єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, пише "Укрінформ".

Ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити захист ще на рік,

– заявив Бруннер.

Ця пропозиція враховує оборонні потреби України та потреби відновлення. Та, за словами єврокомісара, до продовження тимчасового захисту буде внесене одне уточнення – його не надаватимуть чоловікам призовного віку.

Пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не даватиметься новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України у зв’язку із військовими зобов’язаннями. Це те, що нас просила зробити Україна, і ми це робимо,

– додав політик.

Наразі у ЄС перебувають приблизно 4,4 мільйона біженців з України – і це більше, ніж будь-де у світі. Та Бруннер уточнив, що українським чоловікам не забороняється подаватися на статус біженця, і відкинув звинувачення щодо можливого порушення прав людини.



Тимчасовий захист можуть надавати не всім / Фото Pexels

Також він підтвердив запуск пілотного проєкту сприяння повернення українців на батьківщину. Мовиться і про тих біженців, що хочуть повернутися вже зараз, і про тих, що може це зробити тільки після завершення війни.

Пропозиція продовжити захист ще на рік – це, за словами Магнуса Бруннера, частина ширшої програми переходу від цього статусу до більш стабільного легального перебування українців в ЄС.

Втім, лише рік тому Єврокомісія закликала країни-члени підготуватися до поступового припинення програми тимчасового захисту. А 2024 року ухвалили рекомендації щодо "скоординованого переходу" до інших правових статусів українців у Європі – проте прогрес країн залишається нерівномірним.

Чи можуть українців примусово повернути з-за кордону?

Попри існування програм підтримки повернення українців, для частини людей під тимчасовим захистом є інший сценарій – екстрадиція, тобто примусове повернення до України. 2024 року так повернулися на батьківщину 75 людей. Втім, застосовується такий механізм до лише двох категорій людей: