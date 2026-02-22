ЄС змінює правила: що буде з українцями після 2027 року

Українці, які отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу після початку повномасштабної війни, не зможуть автоматично залишитися в ЄС на постійній основі. Після завершення дії механізму тимчасового захисту їм доведеться переходити на національні дозволи на проживання відповідно до законодавства кожної окремої держави.

Про це в коментарі для "Радіо Свобода" повідомила спеціальна посланниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон.

За її словами, стандартне правило Євросоюзу передбачає можливість отримання довгострокового або постійного дозволу на проживання після п'яти років легального перебування в країні. Однак роки, проведені під режимом тимчасового захисту, не зараховуються до цього строку.

Мовиться про механізм, який запровадив Європейський Союз після 2022 року. Він дозволив мільйонам українців легально перебувати та працювати в державах-членах без проходження стандартної процедури надання притулку. Водночас цей статус має обмежений термін дії — найімовірніше, він завершиться у березні 2027 року.

Як пояснила Йоганссон, вона намагалася ініціювати зміни до правил довгострокового проживання ще під час роботи єврокомісаркою з питань внутрішніх справ, щоб період тимчасового захисту зараховувався до п'ятирічного стажу. Проте переговори між країнами-членами зайшли в глухий кут, і наразі діє старий режим, який такої можливості не передбачає.



/ Фото Unsplash

Що буде з українцями після 2027 року?

Після 2027 року українцям доведеться переходити на національні підстави для проживання – це може бути дозвіл на:

роботу,

навчання,

підприємницьку діяльність,

або інші правові механізми.

Умови залежатимуть від законодавства конкретної країни. Водночас низка держав уже готує зміни, щоб українці могли залишитися легально.

Зокрема, як пише Polska agencja prasowa, Польща оголосила про комплексне рішення, яке передбачає переведення близько 900 тисяч українців на польські дозволи на проживання. Подібні процеси тривають і в інших країнах ЄС, хоча темпи підготовки відрізняються.

Експерти застерігають, що через різні підходи держав-членів частина українців може зіткнутися з правовою невизначеністю. Особливо це стосується тих, хто вже інтегрувався, працює та виховує дітей у країнах Євросоюзу. Таким чином, автоматичного права залишитися в ЄС після завершення тимчасового захисту не буде. Українцям варто вже зараз стежити за змінами у національному законодавстві країни перебування та готуватися до переходу на новий правовий статус.

