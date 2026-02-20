Після заяви Копенгагена, що розселити більше українців там вже не можуть, у Лемвігу, місті на заході Данії, біженців запросили до себе, повідомляє DR.

Де в Данії готові прийняти українських біженців?

Лемвіг, що розташований у Західній Ютландії, готовий прийняти та розселити більшу кількість українців, що оформлюють тимчасовий захист.

Вони дуже добре вписуються у наше суспільство, ринок праці, наші школи. У нас як ніби один менталітет… Тож ми хотіли б, щоб приїздило ще більше людей, і маємо місце для них,

– заявив мер міста Єнс Льонберг.

Він також додав, що українці швидко інтегруються у життя спільноти, а також допомагають розв'язати проблему з нестачею робочих рук у невеликому місті, що має всього 20 000 мешканців. Деякі українці, що приїхали до Лемвіга, "стали на ноги" настільки швидко, що вже встигли придбати собі тут житло.

Я і радий, і пишаюся тим, тому що вони стають важливою частиною нашого суспільства,

– додав мер.

Українців у себе готові прийняти також і в муніципалітеті Рінгкебінг-Скєрн у тому ж регіоні.

З 2022 року Данія прийняла понад 50 000 українських біженців, пише Ugeskriftet.

